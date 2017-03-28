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Во вторник полиция сообщила, что подозреваемый в убийстве семьи из 4 человек Эгидиюс Анупрайтис задержан в Мариямпольском уезде.

Подозреваемый был задержан недалеко от границе с Польшей, об этом рассказал радио Baltkom журналист из Литвы Денис Тарасенко.

"Подозреваемый в убийстве семьи оперативно задержан с помощью самих жителей, так как фоторобот предполагаемого убийцы был разместили везде где только пожно было - во всех СМИ и социальных сетях. Его заметил обычный прохожий. Мужчину задержали", - рассказал литовский корреспондент.

"Вероятно наводку полиции мог дать раненный им дедушка, который два дня пролежал, пока не добрался до телефона. Полиция предполагала, что подозреваемый покончил с собой, но его все-таки задержали на границе с Польшей, и в ближайшие часы он будет доставлен в Каунас. Тогда будет принято решение о его аресте. Ему грозит пожизненное заключение", - рассказал корреспондент.

При этом мотивы молодого человека до сих пор пока не известны.

"Мотивы не понятны. Известно, что молодой человек учился в престижном университете за рубежом, был студентом-химиком, вернулся в Литву, но, почему-то работал охранником, и соседи не понимают, что могло побудить его на такое преступление. Видимо, это будет история тихой депрессии, которую переживают люди в глубинках", - рассказал литовский журналист.

Тем временем, как рассказал заместитель комиссара ГКП Каунасского округа Дарюс Плявга, молодой человек не ожидал ареста и не успел оказать сопротивления. При нем было оружие".

Главный прокурор Каунасской окружной прокуратуры Дарюс Валкавичюс сказал, что на месте происшествия стреляли не меньше 21 раза. "По характеру ранений можно предположить, что целились в жизненно важные места. Мы пришли к выводу, что у подозреваемого была ясная цель - убить", - сказал Валкавичюс.

Прокуроры не скрывают, что психическое здоровье Анупрайтиса вызывает беспокойство. "В ближайшее время обратимся к врачам с просьбой выяснить, в каком психическом состоянии он находится. Его еще не допрашивали. После допроса обратимся в суд для назначения меры пресечения", - сказал Валкавичюс. Представители правоохраны заметили, что Анупрайтис стал подозреваемым сразу как только узнали о преступлении.

Как сообщалось, житель деревни под Каунасом подозревается в убийстве собственных отца, матери, дяди и бабушки.

Тела четырех человек были найдены в понедельник в деревне Гайженай Каунасского района. У погибших обнаружили огнестрельные ранения.

По сообщениям литовской полиции, в совершении преступления подозревается 27-летний местный житель, который, по версии правоохранителей, и убил свою семью.

Убийство, предположительно, произошло на минувших выходных. Мужчина был объявлен в международный розыск. Из домашнего сейфа пропали несколько единиц огнестрельного оружия, то есть литовский стрелок может быть по-прежнему опасен.

Разрешение на ношение оружия у него было — мужчина работал в охранном предприятии. Кроме четырех жертв трагедии, в деревне обнаружили и раненого дедушку подозреваемого — он находится в шоке и госпитализирован.

Что стало причиной убийства, пока неизвестно.

Жестокое убийство было совершено на удаленном хуторе. Полиция прочесывала окрестности. К месту происшествия ведет заболоченная, труднопроходимая дорога. Полиция перекрыла подъезд к дому, подъехать к нему невозможно. На месте преступления работали около 20 экипажей полиции.

Источник и фото: rus.delfi.ee