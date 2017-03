В мире |

Студентка колледжа Мэгги Арчер из Сент-Луиса (штат Миссури, США) придумала способ зарабатывать деньги на обмане мужчин без надобности ходить с ними на свидания. Об этом сообщает BuzzFeed.

Девушка разместила в профиле привлекательное фото и указала в описании: «Отправь ей пять долларов и посмотри, что будет дальше».

Мужчины пытались узнать, что же ждет их после отправки денег, но она только интриговала и отправляла им номер своего счета в PayPal.

