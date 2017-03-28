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Новое словацко-латвийское расследование «Новой газеты – Балтия» объединяет бывшего директора латвийского отделения советского туристического бюро «Спутник», торговую компанию австрийского монетного двора, принадлежащего нацбанку, и словацкого афериста Милана Хованца, укравшего у казны по меньшей мере 75 миллионов евро.

«Новая газета – Балтия» уже писала о масштабной афере с НДС, организованной словацким адвокатом Миланом Хованцем. Словацкая пресса сообщала, что по 15 делам, возбужденным в рамках этой схемы, обвинено более 60 человек, в том числе иностранцы, среди которых есть и граждане Латвии. Чешская полиция тоже инициировала следствие.

Центром «карусели», по которой крутился товар, иногда физически перевозившийся через границу и даже попадавший в торговые сети, но часто «путешествовавший» только на бумаге, была компания Хованца Tatra Trade Corporation. Зародившись в 2005 году (так говорит сам организатор), схема становилась все более изощренной, в нее втягивались новые и новые посредники из Австрии, Чехии, Венгрии, Латвии, Словении, Великобритании и Ирландии. Налоговый контроль затягивался из-за международных запросов, в то же время преступникам открылись новые рынки для возможности возврата НДС. Схема вытянула из бюджета Словакии, по самым скромным оценкам, 75 млн евро. Хованец, настоящий «белый воротничок» преступного мира, был арестован и попал под следствие по другому делу, а затем, чтобы обезопасить себя и близких, стал давать показания о гигантской схеме, организованной им лично.

В деле оказались замешаны члены словацкого правительства и высокопоставленные чиновники, следствие стало притормаживать, и тогда около тясячи страниц показаний обвиняемого попали в руки словацким журналистам. В деле обнаружился латвийский след: «Новая газета – Балтия» писала о предположительном участии в схеме латвийской фирмы AMG Eksports и ее владельцев Гуниты и Андиса Аболсов. Мы упоминали показания Хованца о том, что единственной целью торговой деятельности этих латвийских предпринимателей была легализация финасового капитала их знакомых из Латвии, а также российского капитала. Цитировали фрагменты, где главный подозреваемый упоминает связи четы в латвийском правительстве и вспоминает человека по имени Ivas (видимо, Иварс), финансы которого тоже вкачивались в схему. В этой публикации мы расследуем деятельность другого упомянутого в ней участника – рижанина, бывшего директора словацкой фирмы по торговле драгоценными металлами Александра Гульпе, стоявшего у самых истоков схемы, начавшейся, по словам Хованца, с торговли инвестиционным золотом.

Что сказал обвиняемый

Милан Хованец рассказал следователю, как торгуя золотом, они с напарником по фамилии Догнянский, познакомились с неким золототорговцем Игорем Оршанским, согласно показаниям, членом преступной группировки, и Александром Гульпе. При первой тестовой закупке, рассказывает Хованец, чешская фирма EURO AD поставила золото, купленное, судя по контексту, у австрийского трейдера Schoeller Muenzenhandel GmbH, словацкой фирме C-T s.r.o., находившейся в Новой Дубнице и принадлежавшей некому г-ну Циганику из группировки Игоря Оршанского. Та продала его словацкой VISK, а последняя, в свою очередь, — обратно Schoeller Muenzenhandel. Потом Оршанский и Гульпе познакомили Хованца с владельцами латвийской AMG Eksports Гунитой и Андисом Аболсами, и 3 апреля 2007 года, по словам адвоката, между TTC и AMG Eksports была заключена первая сделка. «По указаниям Оршанского, — говорит Хованец, — мы с Догнянским от имени ТТС выставили предварительный счет SIA AMG Eksports, а на полученные деньги закупили нужное количество золота в Schoeller Muenzhandel, причем этот товар мы физически привезли в Братиславу в гостиницу Devin, в которой Оршанский и Гульпе снимали офис». Далее Гульпе якобы по доверенности и от имени AMG Eksports получал товар у ТТС и без ведома организаторов схемы продавал его обратно австриякам. Трюк вскрылся в сентябре 2007 года, когда Хованец узнал, что золото, описав круг, возвращается обратно его поставщику.

«Такая торговля показалась нам бессмысленной, — рассказывает он следователю, — кроме того, мы боялись возможного нападения при транспортировке товара». Он поделился опасениями с Оршанским и Гульпе, а те предложилижили забирать у них товар от имени латвийской фирмы и в Вене в ресторане неподалеку от офиса Schoeller Muenzhandel, чтобы не рисковать с его транспортировкой. «В Schoeller Munzhandel, конечно, знали о том, что несколько десятков килограммов золота, которые ТТС забирала утром, через несколько часов им физически вернет Гульпе со счетом от AMG», — говорит Хованец.

Хованец рассказал, как вне офиса SM встречался с сотрудником автсрийской компании по фамилии Лехнером. Обсуждали возможные скидки и способы маскировки сделок. Поскольку об использовании золота в словацких налоговых схемах говорилось открыто, стороны договорились о возможности платить за товар наличными и выставлять за поставку товара пустые счета, использовавшиеся потом в любой фирме в Словакии для снижения НДС, которым облагается продажа товара конечному покупателю.

Однако возня с золотом длилась, судя по всему, недолго. Примерно в сентябре 2007 года (Хованец упоминает эту дату в двух местах) организаторы решили, что перемещать физический товар при сделках с SM — излишние хлопоты, так как его при транспортировке могут и украсть, и при торговле TTC с AMG Eksports драгоценные металлы физически не покупались. Все поставки были целевыми, товар реально никогда не существовал, а счета выставлялись только с целью получения от латвийской фирмы оборотного капитала для ТТС. Однако эти средства тратились на покупку реального золота для поставок фирмам Zlatokov, A Briliant, Antika, SGI, а также на закупку других товаров при махинациях с НДС в рамках взаимодействия с [мафией из Требишова] требишовчанами. И, наконец, в сентябре 2009, по его словам, Хованец с напарником очистил схему от лишних рук: предложил владельцам AMG работать напрямую с ТТС без участия Гульпе и Оршанского.

Лавка австрийского монетного двора

Согласно информации на официальном сайте, Schoeller-Münzhandel GmbH (SM) — это одна из крупнейших в Центральной Европе компаний по тороговле монетами и благородными металлами с фокусом на Германии и Центральной и Восточной Европе. С 2005 года находится под полным контролем австрийского монетного двора Münze Österreich, в свою очередь, полностью принадлежащего нацбанку. Упомянутый в показаниях Хованца сотрудник SM Кристиан Лехнер с 2009 года руководит австрийской компанией по торговле драгметаллами Von Goethem Edelmetalle, которую, согласно информации на сайте компании, в 2010 году выкупили у прежнего владельца, швейцарского холдинга VGP его родители Криста и Йозеф Лехнеры. Они «не смогли противиться очарованию благородных металлов». В 2015 году совместно с жителем Братиславы Драгославом Белани, владельцем интернет-магазина Vipgold, он основал в Словакии фирму Van Goethem drahé kovy, s. r. o., в которой одноименной австрийской фирме принадлежит 50% капитала. Из его собственного резюме мы узнаем, что он поступил на работу в SM в 2004 году, то есть, до того, как компанию приобрел монетный двор, а в 2007 году уже руководил компанией pro aurum GmbH в Вене. Именно в это время его возглавили нынешние руководители Густав и Гернот Майеры. Корреспондентам «Новой газеты – Балтия» не удалось связаться с господином Лехнером через контактный адрес на сайте его компании. От Schoeller Muenzenhandel ответов на вопросы о торговле со словаками и господином Гульпе тоже не получили. Однако с помощью журналиста австрийской газеты Kurier Штефана Шохера нам удалось получить информацию о Лехнере от Schoeller Munzhandel по телефону. Пресдавитель компании сказал: «Лехнер не работает на нас уже примерно десять лет. Он ушел потому, что наши представления о бизнесе не совпали».

При анализе финансовой отчетности SM бросается в глаза такой факт: с 2008 по 2011 годы оборот компании вырос почти втрое: с 2,82 млн евро до 7,87 млн евро, а прибыль — почти вдвое, с 1,243 млн евро до 2,286 млн евро. С 2012 года оборот растет более скромными темпами. Но главное, что исчезла прежняя баснословная рентабельность: в 2012 году прибыль до 437 тысяч евро и с тех пор не превышает 600 тысяч. Более ранние отчеты на сайте Muenze Oesterreich недоступны, однако в статье о компании в Википедии можно почерпнуть сведения о динамике ее оборота. В 2006 году показатели резко взлетают: с 26,6 млн евро до 70,6 млн евро. И далее оборот удваивается почти ежегодно вплоть до 2011 года: 116,5 млн евро в 2007 году, 246,7 млн евро в 2008 году, 355 млн евро в 2009 году, 438 млн евро в 2010 году, 783 млн евро в 2001 году. Последний рывок якобы произошел благодаря резкому росту спроса в Восточной Европе и вывел предприятие на 109 позицию в топе австрийских компаний по обороту. Напомним, что 2011 год — последний, проведенный Миланом Хованцем на воле.

SM фигурирует в шести решениях словацких судов по делам о возврате НДС: например, здесь, здесь и здесь.

По одному из дел было инициировано полицейское расследование. Налоговая администрация отказала TTC в компенсации якобы переплаченного НДС, та подала в суд. В начале 2014 года Словакия запросила правовой помощи у австрийских налоговых органов: требовалось усилить позиции защиты ответчика данными, в частности, о покупке TTC инвестиционного золота у SM в апреле 2007 года. Однако к крайнему сроку подачи заявления ответ от австрияков получен не был, и словацкие налоговики проиграли дело.

Комсомольская закалка

Александра Николаевича Гульпе в Латвии помнят хорошо и уважают. Коллеги по турбизнесу вспоминают, что встречались с ним в марте прошлого года на очередной легендарной встрече бывших комсомольских лидеров в бывшем кафе Allegro (или клубе Forum), где он рассказывал о своем увлечении часами и антиквартиатом, видели его в Риге и прошлым летом. Кандидат юридических наук, по воспоминаниям бывших «комсомольцев», «секретарь парторганизации апарата ЦК комсомола», бывший руководитель латвийского отделения турбюро «Спутник» основал после восстановления независимости совместное латвийско-российское предприятие Pavadonis («спутник» по-латышски), ликвидированное в 2005 году. Вступил в Демократическую партию Saimnieks, которой руководил его коллега, экс-секретарь Кировского райкома ЛКСМ Латвии Зиедонис Чеверс. Входил в совет тоже совместного латвийско-российского акционерного общества STARPTAUTISKĀ TŪRISMA SERVISS, зарегистрированного в 1994 году и ликвидированного в 2007 году. Вместе с ним в совете числились некоторые известные в обществе люди, например, экс-глава авиакомпании Latcharter Валерий Литанский, бывший владелец Latvijas Kuģniecība (Латвийского пароходства) Петерис Авотиньш, а также Ивар Приедитис, председатель правления Latvijas tirdzniecibas banka и страхового общества Alterna-Viva (соучредителя АО) Иварс Приедитис, первый секретарь ЦК комсомола, кандидат на пост министра финансов от партии Saimnieks, глава латвийской ассоциации страховщиков, президент Latvijas Krājbanka — все с приставкой «экс», ныне – обвиняемый в уголовном деле о растрате в банке, который он возглавлял до его банкротства в 2011 году. В 2007-2008 году Приедитис входил в правление LK, приобретенного в 2005 году российским бизнесменом, владельцем «Конверс Групп» Владимиром Антоновым и доведенным им до банкротства.

С 2007 году Гульпе больше не фигурирует среди действующих учредителей и должностных лиц в латвийском Регистре предприятий. В октябре 2008 года он стал директором компании AA Gold, основанной в конце 2006 года Игорем Оршанским, жителем Братиславы, и ушел с должности в 2010 году, когда компания была продана дубайскому офшору Golden Sun Jewellery LLC. Возглавили AA Gold жители Братиславы Михал Кулишек и Андреа Янчихова. Оборот компании, составлявший в 2009 году почти 13 млн евро, в 2010 году не достиг и 806 тысяч, прибыль с без малого 105 тысяч евро упала до 4 тысяч. Зато в 2011 году компания взяла реванш: оборот немногим менее 14 млн евро, прибыль почти 162 тыс евро.

Листы или слитки?

Есть решение районного административного суда города Тренчина, в котором фигурирует фамилия Гульпе. Компания Zlatá huta, s r.o. потребовала проверить законность решения Финансового директората Словацкой республики от дня 4 мая 2012 года. Согласно этому решению, заявитель должен был уплатить в казну налог на добавленную стоимость почти на 635 евро за май 2008 года, поскольку не соблюдал условия возврата НДС при покупке золота у поставщиков A Energie из Трнавы и A.J. Secret Consulting из Братиславы. Жалобу отклонили.

Суд выяснил, что первым поставщиком инвестиционного золота, сделки с которым фигурируют в жалобе заявителя, была австрийская компания Schoeller Muenzenhandel GmbH. В 2008 году она выставила счет за поставку словацкой компании HiB Trade s.r.o., та, в свою очередь, продала его A.J.Secret Consulting s.r.o., а последняя — заявителю Zlatá huta. В протоколе судебного заседания упоминается Андреа Янчихова, директор и владелец компании A.J. Secret Consulting, и показания, данные ею в ходе налоговой проверки по делу в 2008 году. А именно, ее утверждение о том, что золото, фигурировавшее в сделках, не являлось инвестиционным, то есть, имело форму не слитков, а листов. При этом налоговый контроль не выявил в бухгалтерии следов обработки, страхования и транспортировки золота.

Некто Штефан Мартак, управляющий компанией HiB Trade Ltd., подтвердил, что SM доставила товар непосредственно заявителю, и что сам он золота не видел, а только выписал счет для компании A.J.Secret Consulting. Видимо, здесь ошибка протоколиста: следы британской компании HiB Trade в интернете отыскать не удалось, словацкая же одноименная компания была зарегистрирована в 2007 году единственным учредителем Петером Мартаком. И хотя австрийская фирма выставила счет словацкой HiB, в ее грузовых накладных адрес получателя совпадал с адресом заявителя, а название HiB Trade, якобы первого получателя товара, не фигурировало вовсе. Поэтому суд решил, что заявитель лукавит, утверждая, что австрийский трейдер никогда ему золота не поставлял.

Коллизия с формой поставки объясняется тем, что покупка инвестиционного золота по словацким законам НДС не облагается. Суд пришел к выводу, что австрийский поставщик доставил словацким клиентам настоящее инвестиционное золото. Этот факт был подтвержден австрийскими налоговыми органами, кроме того, на счетах-фактурах SM было отмечено, что поставка инвестиционного золота освобождается в соответствии с австрийским законом от налога с оборота. Видимо, в пути слитки превратились в листы? И вот тут суд ссылается на показания некого свидетеля Д. от 23 августа 2011 года, которыйсообщил, что человек по имени Штефан Гульпе по требованию заказчика обеспечил переделку слитков на пластины.

Словацкая пресса подчеркивает, что показания человека, обвиняемого в мошенничестве, сами по себе недостаточно достоверное доказательство, но они косвенно подверждаются материалами полицейской прослушки его телефона и проверки СМС-сообщений. Как мы писали ранее, словацкая прокуратура отказалась называть имена обвиняемых в интересах следствия. Представитель Латвийской прокуратуры Кристине Сутугина сообщила «Новой газете — Балтия»: «На данный момент в распоряжении Отдела международного сотрудничества нет информации о том, что в рамках международного сотрудничества об указанном вами лице были бы получены какие-либо запросы». Сам Александр Николаевич по телефону сообщил нам: «Сейчас со своими юристами я готовлю иск о клевете, которую написали в своей статье словацкие журналисты».