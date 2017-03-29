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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо, которое официально запустит процесс выхода Великобритании из Европейского союза.

Письмо с официальным извещением о задействовании Британией 50-й статьи Лиссабонского договора с целью выхода из Европейского союза будет доставлено председателю Европейского совета Дональду Туску сегодня.

Письмо доставит в 12.30 по Лондону посол Великобритании в ЕС сэр Тим Барроу. Этот момент станет формальным началом процедуры "брексита".

После этого Мэй проведет встречу с кабинетом министров, а затем выступит в парламенте страны и расскажет депутатам, что она официально уведомила Брюссель о запуске процедуры Brexit, за что подданные страны проголосовали на референдуме 9 месяцев назад.

Канцелярия премьера распространила письменные ремарки из речи Мэй. В частности она призовет нацию объединиться и подчеркнет: "Я полна неистовой решимости заключить правильную сделку для каждого отдельного человека в этой стране".

Глава Евросовета Туск ранее сообщал, что течение 48 часов после получения уведомления он выступит с формальным ответом и кратким изложением стратегии Brexit. Детальный план, как ожидается, будет представлен на внеочередном саммите лидеров 27 стран ЕС (кроме Британии) 29 апреля - ровно через месяц после запуска Brexit. Тогда же мандат на переговоры будет официально передан переговорщику, выбранному Европейской комиссией - французскому дипломату Мишелю Барнье. Он возглавит уже сформированный отдел Еврокомиссии по Brexit.

Накануне Шотландия, входящая в состав Великобритании, проголосовала за проведение второго референдума о независимости. В ходе летнего плебисцита шотландцы высказались уверенно против Brexit (62%).

Британия стала членом Евросоюза в 1973 году. Страна не присоединилась к еврозоне, сохранив свою валюту.