Британия запустила процедуру выхода из Евросоюза (1)
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо, которое официально запустит процесс выхода Великобритании из Европейского союза.
Письмо с официальным извещением о задействовании Британией 50-й статьи Лиссабонского договора с целью выхода из Европейского союза будет доставлено председателю Европейского совета Дональду Туску сегодня.
Письмо доставит в 12.30 по Лондону посол Великобритании в ЕС сэр Тим Барроу. Этот момент станет формальным началом процедуры "брексита".
После этого Мэй проведет встречу с кабинетом министров, а затем выступит в парламенте страны и расскажет депутатам, что она официально уведомила Брюссель о запуске процедуры Brexit, за что подданные страны проголосовали на референдуме 9 месяцев назад.
Канцелярия премьера распространила письменные ремарки из речи Мэй. В частности она призовет нацию объединиться и подчеркнет: "Я полна неистовой решимости заключить правильную сделку для каждого отдельного человека в этой стране".
Глава Евросовета Туск ранее сообщал, что течение 48 часов после получения уведомления он выступит с формальным ответом и кратким изложением стратегии Brexit. Детальный план, как ожидается, будет представлен на внеочередном саммите лидеров 27 стран ЕС (кроме Британии) 29 апреля - ровно через месяц после запуска Brexit. Тогда же мандат на переговоры будет официально передан переговорщику, выбранному Европейской комиссией - французскому дипломату Мишелю Барнье. Он возглавит уже сформированный отдел Еврокомиссии по Brexit.
Накануне Шотландия, входящая в состав Великобритании, проголосовала за проведение второго референдума о независимости. В ходе летнего плебисцита шотландцы высказались уверенно против Brexit (62%).
Британия стала членом Евросоюза в 1973 году. Страна не присоединилась к еврозоне, сохранив свою валюту.
Вас же кинули, всю Европу кинули. Где ваша солидарность,гордость??
Правильно, сидите,шакалы, и не отсвечивайте ,не вашего халопского носа дело, выйдете когда разрешат.