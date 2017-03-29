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В зоопарке украинского города Луцка по вине посетителей погибла альпака. Как показало вскрытие, животное погибло от переедания. Администрация учреждения утверждает, что горожане игнорируют предупредительные надписи и кормят животных вредной едой.

"Вскрытие показало, что смерть наступила в результате... переполнения кормовыми массами. Спасти альпаку было нереально, поскольку надежду на выздоровление могло дать только хирургическое вмешательство, которое в зоопарке не проводят", - цитирует UNN сообщение администрации зоопарка.

В заключении экспертов, которое опубликовано на странице зоопарка в Facebook, говорится, что причиной гибели животного стала "механическая закупорка органов пищеварения". Как сообщается, это не первая критическая ситуация, которая произошла с животными после угощений.

Так, например, несмотря на надпись огромными буквами "Мы едим только рыбу" в вольере у пеликанов, работники зоопарка "вылавливают" хлеб и капусту, тигров тоже пытаются кормить хлебом, травоядного бизона "угостили" зефиром и конфетами, а пони накидали чипсы.

Администрация зоопарка обратилась к любителям животных с призывом помочь в поддержании порядка и разоблачении "преступников", которые покушаются на жизнь и здоровье подопечных учреждения.

О том, что альпака Снежана заболела, стало известно в начале марта. Украинский 5 канал сообщал, что животное оказалось в ужасном состоянии - отказывалось есть, перестало ходить и слегло. Специалисты опасались, что самка погибнет, однако на какое-то время ей стало лучше. Сотрудники зоопарка выступили с предупреждениями о том, что щедрость посетителей может обернуться гибелью животного, как в итоге и произошло.