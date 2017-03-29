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Руководство крупнейшего европейского лоукостера Ryanair заявило об угрозе временного прекращения авиасообщения между Евросоюзом и Великобританией после выхода страны из ЕС. Об этом в среду, 29 марта, сообщается на сайте перевозчика.

Как напоминают в авиакомпании, если все пойдет по плану, Британия покинет ЕС в марте 2019 года.

Вместе с этим государство выйдет из договора о едином с Евросоюзом авиационном пространстве. Это означает, что начиная с марта 2019 года, авиарейсы между Британией и ЕС станут невозможны в течение неопределенного периода времени.

В связи с этим в Ryanair призвали власти Соединенного Королевства сделать тему воздушного сообщения приоритетной в переговорах с ЕС по Brexit. Представители перевозчика, в частности, предложили Британии заключить с европейскими властями новое двухстороннее соглашение о перелетах.

Однако Ryanair опасается, что у британского правительства может не получиться подписать такой договор до марта 2018 года. К этому сроку европейские авиакомпании уже должны будут составить расписание своих рейсов на летний сезон 2019 года.

В сообщении лоукостера отмечается, что в его штате состоят более трех тысяч британцев. Ryanair планирует в текущем году перевезти из/в аэропорты Соединенного Королевства свыше 44 миллионов пассажиров. Из-за опасений по поводу Brexit авиакомпания не стала наращивать свой потенциал в Британии. В этом году она не будет базировать новые самолеты в воздушных гаванях страны.

Референдум о выходе Соединенного Королевства из ЕС прошел 23 июня 2016 года. За Brexit проголосовали более половины участников плебисцита.