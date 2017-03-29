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Глава Европейского совета Дональд Туск получил письмо с уведомлением о начале процедуры Brexit.

Туск опубликовал в твиттере фотографию вручения ему письма.

Накануне вечером премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо, которое официально начинает процедуру выхода Великобритании из Европейского союза.

Сегодня, после 17.00 на радио Baltkom выйдет программа Baltkom-online, в рамках которой будет обсуждаться решение Великобритании начать процедуру выхода из Евросоюза.

Во время программы предусмотрены прямые включения с различными экспертами.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

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