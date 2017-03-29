Глава Евросовета получил уведомление о начале Brexit
В мире | 29 марта 2017 года, 15:12
Глава Европейского совета Дональд Туск получил письмо с уведомлением о начале процедуры Brexit.
Туск опубликовал в твиттере фотографию вручения ему письма.
The Article 50 letter. #Brexit pic.twitter.com/SO5R5BTvhw— Donald Tusk (@eucopresident) 29 марта 2017 г.
Накануне вечером премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо, которое официально начинает процедуру выхода Великобритании из Европейского союза.
Сегодня, после 17.00 на радио Baltkom выйдет программа Baltkom-online, в рамках которой будет обсуждаться решение Великобритании начать процедуру выхода из Евросоюза.
Во время программы предусмотрены прямые включения с различными экспертами.
Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.
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Источник: Газета.ru