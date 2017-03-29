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Американский музыкант и поэт Боб Дилан согласился наконец принять Нобелевскую премию по литературе. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на Шведскую академию.

Дилан был удостоен награды в октябре 2016 года, но до сих пор ее не получил. Он также не выступил с нобелевской лекцией, которая необходима для получения 8 млн шведских крон ($910 тыс.).

Как заявили в академии, ее представители встретятся с Диланом в Стокгольме, куда музыкант приедет в ближайшие выходные с концертами. Лекцию лауреат читать не будет. Ожидается, что он пришлет ее запись.