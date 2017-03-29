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Киевские гостиницы вдвое подняли цены из-за конкурса «Евровидение-2017», сообщает РИА «Новости».

Власти города рассчитывают, что на мероприятие приедут около 20 тыс. иностранных туристов, еще около 60 тыс. гостей ждут из других регионов Украины. Большинство отелей, надеясь на рост спроса, повысили стоимость номеров на время «Евровидение» в среднем в два раза.

На финал конкурса номер в пятизвездочной гостинице или апартаменты премиум-класса обойдутся в сумму от €380 до €500, номер в трех или четырех «звездах» или квартира среднего класса будет стоить в диапазоне от €65 до €270. Место в хостеле можно найти по цене от €5 до €20.

«Среди иностранных государств по интересу к билетам, по заходам на сайты, по их покупке лидируют Великобритания, Германия, Беларусь», – рассказал замглавы Киевской городской государственной администрации Алексей Резников.

По его словам, есть интерес всех стран – участниц «Евровидения», среди которых Польша, Испания, Россия, Израиль, Швеция, Франция. Интерес к билетам проявляют даже жители США, добавил Резников.

Ранее сообщалось, что стали известны подробности о подготовке Украины к «Евровидению».