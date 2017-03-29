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Стрельба произошла близ Капитолия США в Вашингтоне, ситуация находится под контролем, сообщил телеканал ABC со ссылкой на полицию.

По предварительной информации, водитель врезался в патрульную машину и мог попытаться наехать на нескольких пеших полицейских. Полиция открыла стрельбу, пострадавших не было. Водитель задержан.

Тем временем, как сообщила журналистам представитель полиции комплекса конгресса Ива Малеки, инцидент со стрельбой у здания конгресса США не связан с терроризмом.

«Это преступление, не связанное с терроризмом», — сказала она.

Малеки пояснила, что была задержана женщина, управлявшая серым легковым автомобилем. По словам представителя полиции, женщина пыталась скрыться от правоохранителей при попытке ее задержания, после того как при развороте врезалась в несколько полицейских автомобилей.

Малеки подтвердила, что также у конгресса была стрельба, но отказалась пояснить детали. Прилегающие к зданию конгресса улицы заблокированы полицейскими машинами, парламент работает в штатном режиме.

Источник: РИА Новости