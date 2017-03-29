Генерал НАТО: Украине необходимо предоставить летальное вооружение (3)
В мире | 29 марта 2017 года, 19:56
В Комитете Совета по делам вооруженных сил сегодня идут слушания о деятельности России в Европе. Генерал Кертис Скапарротти, отвечая на вопрос о сдерживании российской агрессии в Украине, заявил, что считает важным предоставить Украине летальное оборонительное вооружение, сообщает Голос Америки в своем аккаунте на Twitter
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Это тоже самое.что дать обезьяне гранату.
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еще одна кровожадная тварь
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дать пиздюлей ему
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