Генерал НАТО: Украине необходимо предоставить летальное вооружение (3)

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В мире | 29 марта 2017 года, 19:56

В Комитете Совета по делам вооруженных сил сегодня идут слушания о деятельности России в Европе. Генерал Кертис Скапарротти, отвечая на вопрос о сдерживании российской агрессии в Украине, заявил, что считает важным предоставить Украине летальное оборонительное вооружение, сообщает Голос Америки в своем аккаунте на Twitter

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Комментарии 3
каджич1 час назад
Это тоже самое.что дать обезьяне гранату.
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да уж46 минут назад
еще одна кровожадная тварь
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----------46 минут назад
дать пиздюлей ему
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