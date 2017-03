В мире |

В Комитете Совета по делам вооруженных сил сегодня идут слушания о деятельности России в Европе. Генерал Кертис Скапарротти, отвечая на вопрос о сдерживании российской агрессии в Украине, заявил, что считает важным предоставить Украине летальное оборонительное вооружение, сообщает Голос Америки в своем аккаунте на Twitter

The code has been