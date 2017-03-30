Аргентина легализовала медицинское использование марихуаны (1)
В мире | 30 марта 2017 года, 08:37
Аргентинские законодатели одобрили законопроект, который легализует масло каннабиса для использования в медицинских целях. Об этом сообщает агентство Reuters.
Законопроект разрешает федеральному правительству выращивать марихуану для исследований и в медицинских целях.
Он будет отправлен на подписание президенту страны Маурисио Макри, партия которого выступила инициатором законопроекта.
В 2009 году сообщалось, что верховный суд Аргентины исключил из числа уголовно наказуемых преступлений потребление марихуаны в небольших количествах.
Источник: Reuters
Несчастная Аргентина.