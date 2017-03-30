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Аргентинские законодатели одобрили законопроект, который легализует масло каннабиса для использования в медицинских целях. Об этом сообщает агентство Reuters.

Законопроект разрешает федеральному правительству выращивать марихуану для исследований и в медицинских целях.

Он будет отправлен на подписание президенту страны Маурисио Макри, партия которого выступила инициатором законопроекта.

В 2009 году сообщалось, что верховный суд Аргентины исключил из числа уголовно наказуемых преступлений потребление марихуаны в небольших количествах.