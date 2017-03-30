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Японский автопроизводитель Toyota Motor сообщил об отзыве 2,9 млн автомобилей в Японии, Китае, Европе и других регионах из-за возможных неполадок с подушками безопасности, сообщает RNS, со ссылкой на Reuters.

Под отзыв, в частности, попадают седаны Corolla Axio и кроссоверы RAV4 SUV. Компания отмечает, что этот отзыв проводится в рамках масштабной программы по отзыву, связанной с инфляторами подушек безопасности Takata.

Подушки безопасности Takata стали причиной не менее 16 смертей и отзыва более 31 млн автомобилей различных производителей. В инфляторах подушек безопасности Takata используется вещество, которое может взорваться с излишней силой, что может привести к травмам и гибели водителя и пассажиров.

В конце февраля Takata признала свою вину в деле о дефектных подушках безопасности в рамках соглашения с министерством юстиции США.