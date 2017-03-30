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Через неделю, 6 апреля в 10:00 откроется магазин Maxima Latvija формата Maxima XX в Даугавпилсе, на улице Циетокшня, 60, в реконструкцию которого инвестировано 2,4 млн. евро.

Работы по реконструкции начались в январе нынешнего года, в это время был закрыт и торговый центр. В торговом центре меняли полы, освещение, а в магазине Maxima XX провели замену полок, холодильников и морозильников, а также другого оборудования. Ремонт был сделан и на складе торгового центра.

"Этот торговый центр распахнул свои двери в 2003 году, и до сих пор столь крупную реконструкцию в центре не проводили. Местные жители очень ждали открытия этого магазина, ведь как только торговый центр закрылся, мы стали получать многочисленные вопросы о его открытии. Поэтому мы уверены, что клиенты оценят визуальные изменения в магазине", – отмечает операционный руководитель Maxima Latvija Кристине Аболтиня.

В торговом центре прежде располагались и магазин Maxima XX, и еще восемь других предприятий по оказанию услуг. После реконструкции в торговом центре расширились торговые площади магазина Maxima XX, а количество остальных предприятий сократилось, и сейчас в центре будут работать только Euro aptieka, магазин ювелирных изделий 585 и телекоммуникационное предприятие Bite. В торговом центре жителям доступны также три банкомата.

"Для удобства жителей после реконструкции в магазине Maxima XX расширен ассортимент товаров, ведь на 300 квадратных метров увеличилась торговая площадь магазина Maxima XX. Сейчас в магазине создан специальный островок кулинарных и кондитерских стендов, чтобы у жителей были еще более широкие возможности выбора", – продолжает К.Аболтиня.

В день открытия магазина в 10:00 клиентов музыкальным приветствием порадует музыкант Иво Грислиньш-Грислис, а маленькие посетители с 10:00-13:00 смогут позаниматься в разных творческих мастерских.

Площадь магазина Maxima XX в этом торговом центре после реконструкции составляет 2882 кв. м, в магазине будут трудиться около 100 работников.