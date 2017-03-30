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Организаторы премии "Оскар" продолжат пользоваться услугами компании PriceWaterhouseCoopers, несмотря на разгоревшийся на последней церемонии вручения премий скандал из-за ошибочного объявления лауреата.

Тогда вместо "Лунного света" лучшим фильмом был объявлен мюзикл "Ла-Ла Ленд". Виновником путаницы был назван управляющий партнер компании PriceWaterhouseCoopers Брайан Куллинан назван основным виновником конфуза на церемонии вручени "Оскаров".

Согласно заявлению, опубликованному компанией, которая уже много лет занимается подсчетом голосов членов американской киноакадемии, Куллинан перепутал конверты с именами победителей, а когда ошибка обнаружилась, он и его коллега Марта Руиз действовали недостаточно быстро, чтобы ее исправить.

Президент компании PriceWaterhouseCoopers Шерил Бун Исаакс написала в письме к организаторам "Оскара", что в компании введены новые правила, в частности, запрещающие использование любых мобильных устройств за кулисами церемонии.

Буквально за минуты до путаницы с конвертами Брайана Куллинана сфотографировали с телефоном в руках, он постил в "Твиттер" фото актрисы Эммы Стоун, сыгравшей главную роль в мюзикле "Ла-Ла Ленд".