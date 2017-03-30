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Японская корпорация Fujifilm обновила коллекцию фотокамер мгновенной печати. В ней появилась модель с зеркалом для селфи, сообщает Engadget.

В комплекте с Instax mini 9 идет специальная линза для макросъемки. Фотоаппараты представлены в нескольких цветах: синием кобальте, голубом льду, розовом фламинго, зеленом лайме и дымчатом..

Готовые снимки при помощи этих фотоаппаратов можно получить через 90 секунд после нажатия на затвор. Примерная стоимость — 70 долларов.

Fujifilm — японская компания, наиболее известная как производитель фотоаппаратов, фотопленки, кинопленки и фотоминилабораторий. Основана в 1934 году, главный офис располагается в Токио.

Зимой 2016 года другая компания — Leica — выпустила специальную коллекцию фотоаппаратов к 25-летию фирменного магазина в Вене. Тираж модели M-A составляет всего 25 экземпляров, цена — 30 тысяч евро. Камера оснащена стандартным объективом с фокусным расстоянием в 50 миллиметров, на каждой модели выгравирован серийный номер.

Фото: Fujifilm