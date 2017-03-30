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Россияне назвали самыми перспективными сферами занятости для своих детей медицину, армию и юриспруденцию. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Наибольшее число родителей выразило желание, чтобы их дети связали будущее с медициной — более 35 процентов опрошенных. При этом в 2005 году отправить своего ребенка в медицинский вуз были готовы только 12 процентов россиян.

На втором месте по привлекательности — карьера профессионального военного (13 процентов опрошенных). Далее идут юристы (11 процентов) и педагоги (10 процентов). Резко упала популярность карьер бухгалтеров (с 17 до девяти процентов с 2009 года) и предпринимателей (с семи до двух процентов с 2005 года).

При этом только четыре процента родителей готовы смириться с любым карьерным выбором своего ребенка.