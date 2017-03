В мире |

Китайские СМИ обсуждают скандал, который произошел в одном из зоопарков в восточной части страны. Мужчина средних лет, пришедший в зоопарк в Янчжоу, провинция Цзянсу, принялся бросать камни в отдыхающих кенгуру в надежде заставить их прыгать.

В администрации зоопарка на запрос South China Morning Post ответили, что возмутительный инцидент действительно имел место. Некий вполне прилично одетый посетитель бросал камни в кенгуру, чтобы снять их прыжки на телефон.

Когда другие посетители зоопарка, шокированные неоправданной жестокостью к животным, попытались остановить мужчину, тот ответил, что слишком редко бывает в зоопарках, чтобы уйти, не увидев прыжки кенгуру. Очевидцы говорят, что ему удалось несколько раз попасть в животных. По данным Shanghaiist, инцидент произошел в воскресенье, 26 марта. О нем стало широко известно благодаря появлению в соцсетях видеозаписи. Теперь пользователи сети микроблогов Weibo требуют найти и наказать любителя кенгуровых прыжков. Некоторые защитники животных предлагают поместить мужчину в клетку, чтобы люди бросали в него камни.

Outrageous: Man throws rocks at kangaroos so to photograph them hopping around pic.twitter.com/iFjYoYGNB0