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Китайские СМИ обсуждают скандал, который произошел в одном из зоопарков в восточной части страны. Мужчина средних лет, пришедший в зоопарк в Янчжоу, провинция Цзянсу, принялся бросать камни в отдыхающих кенгуру в надежде заставить их прыгать.

В администрации зоопарка на запрос South China Morning Post ответили, что возмутительный инцидент действительно имел место. Некий вполне прилично одетый посетитель бросал камни в кенгуру, чтобы снять их прыжки на телефон.

Когда другие посетители зоопарка, шокированные неоправданной жестокостью к животным, попытались остановить мужчину, тот ответил, что слишком редко бывает в зоопарках, чтобы уйти, не увидев прыжки кенгуру. Очевидцы говорят, что ему удалось несколько раз попасть в животных. По данным Shanghaiist, инцидент произошел в воскресенье, 26 марта. О нем стало широко известно благодаря появлению в соцсетях видеозаписи. Теперь пользователи сети микроблогов Weibo требуют найти и наказать любителя кенгуровых прыжков. Некоторые защитники животных предлагают поместить мужчину в клетку, чтобы люди бросали в него камни.

Outrageous: Man throws rocks at kangaroos so to photograph them hopping around pic.twitter.com/iFjYoYGNB0 — People's Daily,China (@PDChina) 29 марта 2017 г.

Австралийские зоозащитники из организации Human Society International указали на инцидент Китайской ассоциации зоопарков, пишет The Daily Mail, и рекомендовали провести расследование. Издание отмечает, что в Китае нет законодательного запрета на жестокое обращение с животными, однако существуют правовые нормы, которые позволяют отреагировать на подобные ситуации.

Ранее в марте в этой же провинции на записи камер наблюдения в природном парке попал мальчик, который на глазах у многочисленных посетителей напал на двух черных лебедей и растоптал их яйца.

А в провинции Юньнан произошел обратный случай, когда представитель дикой природы проявил агрессию по отношению к человеку. Фермер, возделывающий поле в горной местности, был госпитализирован после нападения дикого слона. По данным "Жэньминь жибао", слоновий бивень распорол ему живот. В прошлом месяце в этой местности один человек был убит диким слоном.