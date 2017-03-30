В мире |

Немецкое кадровое агентство, сотрудничающее с НАТО и вооруженными силами США, начало поиск статистов на роль "русских". Актеры, которым предстоит изображать мирное население, нужны для учений на американском полигоне Хоэнфельс в Баварии.

За €88-120 в день статисты должны играть "фермеров или владельцев магазинов", нося при этом специальные жилеты с инфракрасными датчиками, с помощью которых можно подсчитать, сколько гражданских пострадало в ходе "боевых действий". Ранее это агентство нанимало массовку преимущественно для учений, приближенных к условиям Афганистана. Для какого именно сценария понадобились "русские", ни в описании вакансии, ни на сайте агентства не уточняется.

Объявление о наборе статистов для изображения "русских" появилась в разделе вакансий на сайте berlin.de 22 марта. Размещено оно было немецким кадровым агентством Optronic HR GmbH, специализирующемся на подборке массовок для военных учений НАТО и вооруженных сил США. Судя по фотографиям и данным на сайте самого агентства, ранее оно искало статистов преимущественно для курируемых НАТО военных маневров Международных сил содействия безопасности (ISAF), в ходе которых нужно было создать условия, приближенные к афганским.

Для каких именно учений понадобились "русские", из описания вакансии не ясно. Указано лишь, что люди нужны к 26 апреля. На сайте Optronic HR GmbH уточняется, что первый раунд учений состоится с 28 апреля по 15 мая. Маневры пройдут на американском полигоне Хоэнфельс (Hohelfels) в Баварии.

Статисты должны изображать гражданских, например, фермеров или владельцев магазинов. Они должны обязательно владеть русским языком, желательно также знать немецкий и английский. На полигоне Хоэнфельс построены 10 деревень, состоящих из 10-30 домов. На каждую деревню нужно по 30-100 статистов. Актеры нужны для того, чтобы, как сказано на сайте агентства, создать для американских военных условия, "максимально приближенные к реальности".

Всех статистов снабдят специальными жилетами с инфракрасными датчиками. При помощи этих устройств военные смогут посчитать, сколько гражданских "пострадало" в ходе "боевых действий". При этом на сайте агентства подчеркивается, что все выстрелы производятся с задействованием неопасных макетов автоматов и холостыми патронами.

Сообщается, что большим плюсом было бы знание польского или чешского языков. Кандидаты должны быть стрессоустойчивыми, ответственными, гибкими и уметь работать в команде.

На вакансию готовы рассмотреть и иностранцев, если у них есть разрешение на пребывание на территории Германии и разрешение на работу. Проживать статисты будут на территории полигона. При этом им не разрешат покидать его в период учений, кроме как в экстренных случаях. Мобильными телефонами и прочими гаджетами на территории полигона пользоваться запрещено. Также категорически запрещено употреблять алкогольные напитки.

За один рабочий день статистам, изображающим "русских", готовы заплатить от €88,4 до 120.

Отметим, что 30 марта в Брюсселе состоится заседание Совета Россия—НАТО. Среди тем, которые предполагается обсудить: предотвращение инцидентов между вооруженными силами РФ и Североатлантического альянса.