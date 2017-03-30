Путин ответил на упреки о влиянии на выборы в США: читайте по губам "No" (1)

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В мире | 30 марта 2017 года, 17:01

Президент России Владимир Путин, выступая в ходе Международного Арктического форума, отверг возможность вмешательства России в президентские выборы в США.

Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Отвечая на вопрос о том, вмешивалась ли Россия когда-либо в американские выборы, Путин сказал: «Читайте по губам: No (нет — англ.)».

Он также отметил, что Россия много раз предлагала США сотрудничать в области кибербезопасности, но не получала положительного ответа.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заезженной пластинкой слушания в США о «вмешательстве» России в выборы.

Источник: Газета.ru
Комментарии 1
Сёма8 минут назад
ПУТИН...чемпион лжи!Самый наглый в мире.
И россияне этим гордятся.

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