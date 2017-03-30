Столтенберг рассказал о серьезных противоречиях у России и НАТО из-за Украины (1)
В мире | 30 марта 2017 года, 19:58
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у России и альянса сохраняются серьезные противоречия по вопросу кризиса на Украине, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Об этом он рассказал по итогам заседания совета «Россия — НАТО» в Брюсселе.
«На прошлой неделе мы фиксировали нарушения режима прекращения огня. Кроме того, наблюдатели из наших стран были ограничены в возможности осуществлять наблюдение за ситуацией», — сказал Столтенберг.
Он отметил, что НАТО придерживается позиции, в соответствии с которой территориальная целостность и суверенитет Украины не должны нарушаться.
Ранее президент Владимир Путин назвал обвинения России в агрессии «разговорами в пользу бедных».
Источник: Газета.ru
Украина не в НАТО, какие притензии к России?! По-моему Столбенгер рамсы попутал. НАТО УКРАИНУ превратило в пепел, который скоро дотлеет. Нищета, беспредел и Гражданская война. Где побывало НАТО И АМЕРИКАНЦЫ, везде полная разруха и геноцид. Сколько стран загубили и сколько людей тупо уничтожили!!! Возмездие не загорами, верю в это.
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