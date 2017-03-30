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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у России и альянса сохраняются серьезные противоречия по вопросу кризиса на Украине, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Об этом он рассказал по итогам заседания совета «Россия — НАТО» в Брюсселе.

«На прошлой неделе мы фиксировали нарушения режима прекращения огня. Кроме того, наблюдатели из наших стран были ограничены в возможности осуществлять наблюдение за ситуацией», — сказал Столтенберг.

Он отметил, что НАТО придерживается позиции, в соответствии с которой территориальная целостность и суверенитет Украины не должны нарушаться.

Ранее президент Владимир Путин назвал обвинения России в агрессии «разговорами в пользу бедных».