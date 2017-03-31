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Несколько стран-участниц музыкального конкурса «Евровидение» пообещали бойкотировать соревнование в Киеве, если к нему не допустят российскую певицу Юлию Самойлову.

Об этом генеральный директор Европейского вещательного союза (ЕВС) Ингрид Делтенре сообщила в письме премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, передает портал Oikotimes в пятницу, 31 марта.

Делтенре отметила, что европейские страны крайне негативно относятся к позиции Украины в скандале вокруг Самойловой. Она призвала Гройсмана отменить запрет на въезд российской певице.