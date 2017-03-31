Ряд стран может бойкотировать "Евровидение" в случае недопуска Самойловой (2)
В мире | 31 марта 2017 года, 12:18
Несколько стран-участниц музыкального конкурса «Евровидение» пообещали бойкотировать соревнование в Киеве, если к нему не допустят российскую певицу Юлию Самойлову.
Об этом генеральный директор Европейского вещательного союза (ЕВС) Ингрид Делтенре сообщила в письме премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, передает портал Oikotimes в пятницу, 31 марта.
Делтенре отметила, что европейские страны крайне негативно относятся к позиции Украины в скандале вокруг Самойловой. Она призвала Гройсмана отменить запрет на въезд российской певице.
Источник: Lenta.ru
120% что Латвия не будет в числе этих стран. хоть займёт последнее место, хозяину надо угождать
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Неужели остались и порядочные страны, не идущие на поводу у Гейропы и США? Понятно, что этот будут не Прибалтика с Польшей. Кого же уважать?
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