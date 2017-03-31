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Наиболее бюджетным направлением мира для самостоятельных туристов стал город Покхара в центральном Непале. Об этом в пятницу, 31 марта, пишет газета Daily Star.

К такому выводу пришли эксперты туристического сервиса Price of Travel. Они посчитали стоимость однодневного отдыха в разных городах мира: расходы на хостел, трехразовое питание, две поездки на общественном транспорте, посещение одного аттракциона и три дешевых банки пива.

В итоге выяснилось, что в Покхаре подобный набор обойдется одному путешественнику примерно в 17,7 доллара. Следом идет столица Вьетнама Ханой (18,3 доллара).

Замыкает тройку еще один вьетнамский населенный пункт Хошимин. Отдых в этом городе будет стоить туристу около 18,4 доллара. На четвертом месте оказался Каир с результатом в 18,7 доллара, на пятой позиции — Чиангмай в Таиланде (18,8 доллара).

В январе сообщалось, что самым дешевым местом для отдыха россиян в текущем году по версии сервиса Skyscanner оказалась Абхазия. По данным британской компании Post Office, наиболее бюджетным туристическим направлением был признан португальский регион Алгарви.