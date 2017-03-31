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Автор бюста Криштиану Роналду, который вызвал неоднозначную реакцию среди поклонников футболиста, заявил, что оценка его работы - "дело вкуса".

Эмануэль Сантош сказал, что бюст, установленный на португальском острове Мадейра, было не так просто создать, как кажется.

Скульптура была открыта в ходе торжества по случаю переименования местного аэропорта в честь знаменитого футболиста.

Когда фотографии бюста попали в социальные сети, многие раскритиковали его, сочтя не очень похожим на самого Роналду, да и просто не очень красивым.

"Невозможно угодить и грекам, и троянцам [португальская поговорка], даже Иисус не мог угодить всем", - сказал скульптор.

Как пишет Guardian, автор бюста рассказал, что на всю работу у него было лишь 15 дней, а судить о том, насколько хорош оказался результат - "дело вкуса".

В интервью телеканалу Globo Эмануэль Сантош сказал, что Роналду показали снимки бюста еще до открытия, они ему понравились, и он попросил скульптора внести лишь некоторые незначительные изменения.

Криштиану Роналду в 2016 году был в очередной раз признан лучшим футболистом года по версии ФИФА. Португальский футболист в четвертый раз за свою карьеру стал обладателем приза "Золотой мяч".