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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения России и США в настоящее время находятся в худшем состоянии, чем во времена холодной войны.

Об этом Песков заявил в интервью программе Good Morning America на телеканале ABC.

«Новая холодная война? Может быть, даже хуже. Может быть, даже хуже, учитывая шаги предыдущей администрации США», — ответил Песков на вопрос ведущего о том, находятся ли Россия и США в состоянии холодной войны.

В конце февраля в МИД России заявили, что отношения Москвы и Вашингтона находятся на низшей точке со времён холодной войны.