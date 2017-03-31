Песков: отношения России и США хуже, чем во времена холодной войны
В мире | 31 марта 2017 года, 18:32
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения России и США в настоящее время находятся в худшем состоянии, чем во времена холодной войны.
Об этом Песков заявил в интервью программе Good Morning America на телеканале ABC.
«Новая холодная война? Может быть, даже хуже. Может быть, даже хуже, учитывая шаги предыдущей администрации США», — ответил Песков на вопрос ведущего о том, находятся ли Россия и США в состоянии холодной войны.
В конце февраля в МИД России заявили, что отношения Москвы и Вашингтона находятся на низшей точке со времён холодной войны.
Источник: Russia Today