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Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко не исключает, что примет участие в президентских выборах. Об этом она заявила в интервью Postimees.

«Это самый часто задаваемый мне вопрос в последнее время, поскольку все ощущают, что ситуация нагнетается, краски сгущаются», — сказала парламентарий.

По её словам, в настоящее время у Украины нет «эволюционного пути», благодаря которому человек мог бы честным путем прийти к власти, обязательный путь — эволюция и революция одновременно.

«Очень важно не промахнуться, чтобы не разорвать страну. Нужно думать! Если я пойму, что людям это нужно, тогда выберу этот путь. Я же служила в ВДВ, где был девиз: «Никто кроме нас!» Поэтому, если не мы, то кто?» — заявила Савченко.

Кроме того, она отметила, что у нынешнего президента Украины Петра Порошенко нет шансов избраться на второй срок, поскольку «никто не простит ему столько крови, коррупции и торговли на крови людей».

«Если ему хватит подлости, чтобы подсчитать голоса в свою пользу и избраться во второй раз, его ждёт судьба хуже (экс-президента Виктора. — RT) Януковича!» — добавила депутат.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что не намерен участвовать в следующих президентских выборах.