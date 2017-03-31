В мире |

США не снимут санкции с России до тех пор, как Крым не будет возвращен Украине. Об этом сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает CNN.

«Поддержка Украины со стороны США и НАТО останется устойчивой. Как мы неоднократно повторяли на каждой министерской [встрече] и саммите с тех пор, как Россия начала кампанию агрессии против Украины, союзники НАТО твердо поддерживают украинский суверенитет и территориальную целостность», — заявил Тиллерсон, выступая в Брюсселе на встрече глав МИД стран, входящих в состав альянса.

По его словам, США продолжат требовать от России выполнения минских соглашений.

Как сообщалось ранее, представитель Госдепартамента Марк Тонер заявил, что санкции США против России в связи с присоединением Крыма будут оставаться, пока Россия сохраняет контроль над полуостровом.

По результатам референдума, прошедшего 16 марта 2014 года, Крым стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.