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Обращенные к Германии и другим странам-членам НАТО призывы администрации Трампа увеличить расходы на оборону, отвергнуты немецкой стороной.

Министр иностранных дел Зигмар Габриэль заявил, что было бы весьма нереалистично надеяться, что Германия будет выделять 2% своего ВВП на военные расходы.

Надо принимать во внимание и другие расходы [стран НАТО] - как, например, помощь в целях развития, отметил он.

В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал призывы американцев.

"Дипломатия, помощь в целях развития, экономическое сотрудничество могут иметь важное значение для стабильности в регионе", - отметил он на пресс-конференции после саммита НАТО в Брюсселе.

Но кроме этого, подчеркнул Столтенберг, "у нас есть соглашение стран НАТО о достижении 2% [от ВВП, выделяемых на оборону].

"Это разные вещи, - отметил глава альянса. - Вопрос не стоит так - либо развитие, либо безопасность. [Нам нужны] и развитие, и безопасность".

Вице-президент США Майк Пенс заявил в Брюсселе, что к следующему саммиту НАТО (который состоится там же менее, чем через два месяца) нужно разработать ясные планы, демонстрирующие, как каждая страна-участник альянса намерена выполнять собственные обязательства по расходам на оборону.