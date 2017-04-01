Германия отклонила призыв США о повышении оборонных расходов (2)

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В мире | 1 апреля 2017 года, 10:08

Обращенные к Германии и другим странам-членам НАТО призывы администрации Трампа увеличить расходы на оборону, отвергнуты немецкой стороной.

Министр иностранных дел Зигмар Габриэль заявил, что было бы весьма нереалистично надеяться, что Германия будет выделять 2% своего ВВП на военные расходы.

Надо принимать во внимание и другие расходы [стран НАТО] - как, например, помощь в целях развития, отметил он.

В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал призывы американцев.

"Дипломатия, помощь в целях развития, экономическое сотрудничество могут иметь важное значение для стабильности в регионе", - отметил он на пресс-конференции после саммита НАТО в Брюсселе.

Но кроме этого, подчеркнул Столтенберг, "у нас есть соглашение стран НАТО о достижении 2% [от ВВП, выделяемых на оборону].

"Это разные вещи, - отметил глава альянса. - Вопрос не стоит так - либо развитие, либо безопасность. [Нам нужны] и развитие, и безопасность".

Вице-президент США Майк Пенс заявил в Брюсселе, что к следующему саммиту НАТО (который состоится там же менее, чем через два месяца) нужно разработать ясные планы, демонстрирующие, как каждая страна-участник альянса намерена выполнять собственные обязательства по расходам на оборону.

Источник: BBC Russian
Комментарии 2
лешийменьше минуты назад
доктор! а у ВАС есть таблетки от жадности... и ПО-БОЛЬШЕ!!!!----вот интересно, КУДА ещё можно вооружаться?---ЧЁ мало танчиков и ракет в Европе? ЧЁ в НАТО маловато пулемётов? ----ну, купите на 2% ещё, так ведь и так склады переполнены! ЧЁ будете населению на хранение отдавать?
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Alex4 минуты назад
Неужели игра в натовский идиотизм немцам надоел ?Ну да,2% латвийского ВВП копейки,по сравнению с 70млрд. Германии ,и такая "игра в европейскую "дружбу" немного озадичила немцкую бухгалтерию ,начали включать мозги ...
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