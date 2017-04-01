В мире |

В Нью-Йорке умер американский активист Гилберт Бейкер, придумавший символ ЛГБТ-движения - радужный флаг. Ему было 65 лет.

В 1978 году Гилберт Бейкер разработал символ ЛГБТ-движения - флаг, который изначально состоял из восьми продольных полос разных цветов.

Розовый цвет символизировал сексуальность, красный - жизнь, оранжевый - исцеление, желтый - солнечный свет, зеленый - природу, бирюзовый - искусство, индиго - гармонию, фиолетовый - человеческий дух.

Впоследствии количество полос сократилось до шести, убрали розовый и индиго, а бирюзовый заменили на синий.