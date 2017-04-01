Умер активист, придумавший радужный флаг ЛГБТ (7)
В мире | 1 апреля 2017 года, 11:13
В Нью-Йорке умер американский активист Гилберт Бейкер, придумавший символ ЛГБТ-движения - радужный флаг. Ему было 65 лет.
В 1978 году Гилберт Бейкер разработал символ ЛГБТ-движения - флаг, который изначально состоял из восьми продольных полос разных цветов.
Розовый цвет символизировал сексуальность, красный - жизнь, оранжевый - исцеление, желтый - солнечный свет, зеленый - природу, бирюзовый - искусство, индиго - гармонию, фиолетовый - человеческий дух.
Впоследствии количество полос сократилось до шести, убрали розовый и индиго, а бирюзовый заменили на синий.
Источник: BBC Russian
Так вот из-за кого я не могу купить красивый радужный зонтик, который мне так нравится!...что люди-то подумают...
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До чего дошли! Сейчас даже небо стыдно назвать голубым...
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Мир "не вынесет потери".
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