Умер активист, придумавший радужный флаг ЛГБТ (7)

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В мире | 1 апреля 2017 года, 11:13

В Нью-Йорке умер американский активист Гилберт Бейкер, придумавший символ ЛГБТ-движения - радужный флаг. Ему было 65 лет.

В 1978 году Гилберт Бейкер разработал символ ЛГБТ-движения - флаг, который изначально состоял из восьми продольных полос разных цветов.

Розовый цвет символизировал сексуальность, красный - жизнь, оранжевый - исцеление, желтый - солнечный свет, зеленый - природу, бирюзовый - искусство, индиго - гармонию, фиолетовый - человеческий дух.

Впоследствии количество полос сократилось до шести, убрали розовый и индиго, а бирюзовый заменили на синий.

Источник: BBC Russian
Комментарии 7
Светлана2 часа назад
Так вот из-за кого я не могу купить красивый радужный зонтик, который мне так нравится!...что люди-то подумают...
2
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Олег 2 часа назад
До чего дошли! Сейчас даже небо стыдно назвать голубым...
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Крик2 часа назад
Мир "не вынесет потери".
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