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Американские спецслужбы полагают, что террористическая группировка «Исламское государство» и другие экстремистские группировки разработали новый способ установки взрывных устройств в различные гаджеты, из-за чего их не могут засечь сканеры в аэропортах. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

По его информации, представители разведки считают, что террористы смогли заполучить оборудование, которое используется в аэропортах. С его помощью они проверяют, насколько эффективно могут прятать бомбы в ноутбуках и других электронных устройствах.

В частности, собеседники CNN рассказали, что мог быть разработан способ установки взрывчатки на место аккумулятора ноутбука. Согласно новым разведданным, ИГ и другим группировкам при этом удалось обеспечить заряд устройства, достаточный для прохождения проверки во включенном состоянии.

Как отмечается, такие данные и повлияли на решение запретить пассажирам, следующим в США из ряда стран Северной Африки и Ближнего Востока, брать в салон самолетов электронные устройства. При этом источники телеканала сообщили, что пока ни единого подобного гаджета обнаружено не было.