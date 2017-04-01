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Послу Чехии в Швейцарии и Лихтенштейне Карелу Борувке предписано до конца апреля покинуть свой пост в связи с тем, что он никак не может повлиять на свою супругу, размещающую критические высказывания в твиттере. Об этом сообщает чешский портал Lidovky.

Такое распоряжение посол получил от МИД Чехии. «В личной переписке с министром (главой МИД Чехии Любомиром Заоралеком, прим. ред.) мне было указано на то, что я не могу укротить свою жену и ее коммуникацию в социальных сетях. И это стало доводом для моего моментального освобождения от должности...» — приводит портал слова дипломата. Карел Борувка подчеркнул, что таким образом затрагиваются права его супруги, которая не является сотрудницей МИДа.

В свою очередь, пресс-секретарь чешского внешнеполитического ведомства Михаэла Лагронова подтвердила, что Карел Борувка действительно должен до конца апреля оставить пост посла. Согласно закону о госслужбе, дипломат переводится в МИД. При этом она подчеркнула, что окончательное решение остается за президентом Чехии Милошем Земаном.

Фото из Twitter