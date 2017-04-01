МИД РФ в День смеха предложил "услуги российских хакеров" (2)

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В мире | 1 апреля 2017 года, 14:33

МИД России разместил шутливый "автоответчик для российских дипмиссий" в своем аккаунте в Facebook.

На записи, пародирующей звучащий при звонке в посольства России автоответчик, предлагается нажать соответствующую кнопку на телефоне для того, чтобы "заказать звонок российского дипломата вашим политическим конкурентам" или "воспользоваться услугами русских хакеров".

"По вопросам вмешательства в выборы нажмите "три" и ждите начала избирательной компании", — рекомендует "новый автоответчик дипмиссий".

"Обращаем Ваше внимание, в целях повышения качества услуг, все разговоры записываются", — говорится в заключительной части сообщения.

Запись сделана на русском и английском языках.

Источник: РИА Новости

Комментарии 2
Eliza36 минут назад
Отличнейший троллинг "эльфов"... хахаха..., СУПЕР !!!
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Alex10 минут назад
Нехорошо мадам Захарова над "больными" людьми так шутить !:)Фины (или шведы) и так вынуждены вручную бюллетни считать !
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