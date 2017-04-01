МИД РФ в День смеха предложил "услуги российских хакеров" (2)
В мире | 1 апреля 2017 года, 14:33
МИД России разместил шутливый "автоответчик для российских дипмиссий" в своем аккаунте в Facebook.
На записи, пародирующей звучащий при звонке в посольства России автоответчик, предлагается нажать соответствующую кнопку на телефоне для того, чтобы "заказать звонок российского дипломата вашим политическим конкурентам" или "воспользоваться услугами русских хакеров".
"По вопросам вмешательства в выборы нажмите "три" и ждите начала избирательной компании", — рекомендует "новый автоответчик дипмиссий".
"Обращаем Ваше внимание, в целях повышения качества услуг, все разговоры записываются", — говорится в заключительной части сообщения.
Запись сделана на русском и английском языках.
Источник: РИА Новости
Отличнейший троллинг "эльфов"... хахаха..., СУПЕР !!!
1
Ответить
Нехорошо мадам Захарова над "больными" людьми так шутить !:)Фины (или шведы) и так вынуждены вручную бюллетни считать !
Ответить