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Демонстранты в Асунсьоне, столице Парагвая, взяли штурмом и подожгли здание парламента страны, протестуя против принятия закона, который позволяет президенту переизбраться на второй срок.

Конституция, принятая в 1992 году, ограничивает одним пятилетним сроком пребывание на посту президента.

Президент страны Орасио Картес, срок полномочий которого истекает в 2018-м году, хочет снять это ограничение. Когда верхняя палата парламента собралась на тайное заседание, чтобы отменить положение конституции, начались волнения.

Протестующие построили вокруг здания конгреса баррикады, а потом пошли на штурм: они ворвались в здание и начали обыскивать офисы сторонников Картеса, после чего, как сообщается, подожгли некоторые из них. В результате беспорядков и столкновений с полицией пострадали несколько человек.

Поправки в конституцию страны, которые одобрили сенаторы, должны теперь пройти согласование в нижней палате парламента. Спикер палаты заявил, что намеченное на субботу заседание по этому вопросу не состоится и никакого решения пока ожидать не стоит, а также призвал граждан страны сохранять спокойствие.

В течение 35 лет - с 1954-го по 1989-й годы - Парагвай находился под властью генерала Альфредо Стресснера. С момента создания новой системы власти в соответствии с конституцией 92 года Парагвай пережил несколько периодов политической нестабильности, включая неудавшуюся попытку государственного переворота.