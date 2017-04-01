PornHub напугал своих пользователей первоапрельской шуткой
Крупнейший порносайт мира PornHub на первое апреля стал показывать некоторым своим пользователям шуточный баннер, на котором говорилось, что они успешно поделились просмотренным видео в соцсетях.
«PornHub теперь автоматически публикует видео в ваших аккаунтах в социальных сетях», — говорилось на баннере с кнопками «Спасибо, PornHub» и «Что за дела, верните все обратно!»
Естественно, напуганные пользователи просили все вернуть обратно, после чего порносайт признавался, что это был первоапрельский розыгрыш.
Fuck off @Pornhub pic.twitter.com/5QE8HYdjw4— nermac (@fifthorgajsms) April 1, 2017
Hard to beat your dick after having a heart attack. Pornhub plays to much! pic.twitter.com/ULbxITt2zy— Ryan Goff (@oleboiee) April 1, 2017
«Тяжело мастурбировать после сердечного приступа. PornHub заигрался!»
Pornhub's April Fools Joke is life threatening— Duaine Carma Roberts (@DuaineRoberts) April 1, 2017
«Первоапрельские шутки от PornHub опасны для жизни»
«Когда этот баннер выскочил на экране, моей первой мыслью было: „Слава богу, это было не такое грязное видео, какие я смотрю обычно“. И только потом я понял, что сегодня 1 апреля»
«Увидел сегодня этот баннер. Он испугал меня до смерти. Моей маме не следует знать, какими странными делами я занимаюсь»
Источник: Meduza