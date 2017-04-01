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Крупнейший порносайт мира PornHub на первое апреля стал показывать некоторым своим пользователям шуточный баннер, на котором говорилось, что они успешно поделились просмотренным видео в соцсетях.

«PornHub теперь автоматически публикует видео в ваших аккаунтах в социальных сетях», — говорилось на баннере с кнопками «Спасибо, PornHub» и «Что за дела, верните все обратно!»

Естественно, напуганные пользователи просили все вернуть обратно, после чего порносайт признавался, что это был первоапрельский розыгрыш.

Hard to beat your dick after having a heart attack. Pornhub plays to much! pic.twitter.com/ULbxITt2zy — Ryan Goff (@oleboiee) April 1, 2017

«Тяжело мастурбировать после сердечного приступа. PornHub заигрался!»

Pornhub's April Fools Joke is life threatening — Duaine Carma Roberts (@DuaineRoberts) April 1, 2017

«Первоапрельские шутки от PornHub опасны для жизни»

«Когда этот баннер выскочил на экране, моей первой мыслью было: „Слава богу, это было не такое грязное видео, какие я смотрю обычно“. И только потом я понял, что сегодня 1 апреля»

«Увидел сегодня этот баннер. Он испугал меня до смерти. Моей маме не следует знать, какими странными делами я занимаюсь»

Источник: Meduza