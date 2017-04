В мире |

Крупнейший порносайт мира PornHub на первое апреля стал показывать некоторым своим пользователям шуточный баннер, на котором говорилось, что они успешно поделились просмотренным видео в соцсетях.

«PornHub теперь автоматически публикует видео в ваших аккаунтах в социальных сетях», — говорилось на баннере с кнопками «Спасибо, PornHub» и «Что за дела, верните все обратно!»

Естественно, напуганные пользователи просили все вернуть обратно, после чего порносайт признавался, что это был первоапрельский розыгрыш.

Hard to beat your dick after having a heart attack. Pornhub plays to much! pic.twitter.com/ULbxITt2zy