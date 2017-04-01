PornHub напугал своих пользователей первоапрельской шуткой

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В мире | 1 апреля 2017 года, 18:08

Крупнейший порносайт мира PornHub на первое апреля стал показывать некоторым своим пользователям шуточный баннер, на котором говорилось, что они успешно поделились просмотренным видео в соцсетях.

«PornHub теперь автоматически публикует видео в ваших аккаунтах в социальных сетях», — говорилось на баннере с кнопками «Спасибо, PornHub» и «Что за дела, верните все обратно!»

Естественно, напуганные пользователи просили все вернуть обратно, после чего порносайт признавался, что это был первоапрельский розыгрыш.

«Тяжело мастурбировать после сердечного приступа. PornHub заигрался!»

«Первоапрельские шутки от PornHub опасны для жизни»

«Когда этот баннер выскочил на экране, моей первой мыслью было: „Слава богу, это было не такое грязное видео, какие я смотрю обычно“. И только потом я понял, что сегодня 1 апреля»

«Увидел сегодня этот баннер. Он испугал меня до смерти. Моей маме не следует знать, какими странными делами я занимаюсь»

Источник: Meduza

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