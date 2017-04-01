СМИ сообщили о смерти "второго человека" в ИГИЛ (1)

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В мире | 1 апреля 2017 года, 19:30

В Ираке в результате авиаудара был убит командир террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ) Айад аль-Джумейли, передает Reuters со ссылкой на иракское государственное телевидение.

Согласно данным военной разведки, которые приводит иракский телеканал, аль-Джумейли был убит в районе города Эль-Кайм (мухафаза Анбар), недалеко от иракско-сирийской границы. Авиаудары были нанесены Военно-воздушными силами Ирака; когда произошла бомбардировка, не уточняется.

Reuters отмечает, что иракское телевидение называет убитого боевика «военным министром» ИГИЛ и «вторым человеком» в иерархии террористов, после лидера группировки Абу Бакра аль-Багдади.

В начале марта иракский телеканал Al Sumaria сообщил, что лидеры шуры и приближенные к аль-Багдади командиры ИГИЛ бежали из иракской провинции Найнава в сторону Сирии. Источник телеканала также сообщил, что аль-Багдади констатировал поражение террористов в боевых действиях в Ираке и обратился к своим соратникам с «прощальной речью», в которой объяснил им, «что происходит с группировкой» и призвал укрыться в труднодоступных горных районах Сирии и Ирака.

Источник: РБК
Комментарии 1
Muslim52 минуты назад
За пару дней наубивали сотни невинных людей, и вдруг резко надо было оправдать свои действия фейковыми вбросами, что бы цель быстро смогда оправдать цель. Сколько раз уже умирал Аль-Багдади? 5? 6?

До такого даже Россия в Сирии на опускалась. Те хотя бы просто отрицали убийства невинных и молчали.

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