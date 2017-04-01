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В США на 85-м году жизни скончался поэт Евгений Евтушенко. Об этом ТАСС в субботу, 1 апреля, сообщил его близкий друг Михаил Моргулис.

"Пять минут назад Евгений Александрович отошел в вечность", - сказал он.

Информацию подтвердила супруга поэта.

Согласно последней воле поэта, он будет похоронен в подмосковном Переделкине.

Ранее сообщалось, что Евтушенко госпитализирован в США.

Евгений Александрович Евтушенко родился 18 июля 1932 года на станции Зима Иркутской области в семье геолога. Его первая книга стихов "Разведчики грядущего" вышла в 1952 году. Он был самым молодым членом Союза писателей СССР.

В 1963 году Евгений Евтушенко был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Он автор более 150 книг.