Умер поэт Евгений Евтушенко (4)
В мире | 1 апреля 2017 года, 19:42
В США на 85-м году жизни скончался поэт Евгений Евтушенко. Об этом ТАСС в субботу, 1 апреля, сообщил его близкий друг Михаил Моргулис.
"Пять минут назад Евгений Александрович отошел в вечность", - сказал он.
Информацию подтвердила супруга поэта.
Согласно последней воле поэта, он будет похоронен в подмосковном Переделкине.
Ранее сообщалось, что Евтушенко госпитализирован в США.
Евгений Александрович Евтушенко родился 18 июля 1932 года на станции Зима Иркутской области в семье геолога. Его первая книга стихов "Разведчики грядущего" вышла в 1952 году. Он был самым молодым членом Союза писателей СССР.
В 1963 году Евгений Евтушенко был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Он автор более 150 книг.
Не стало Великого поэта.Вечная память.
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Обожаемый ... Вечная Светлая Память ...
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