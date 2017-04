В мире |

Сильный взрыв, причиной которого, предварительно, был не теракт, произошел в субботу в ходе карнавала в коммуне Вильпент в пригороде Парижа, около 20 человек получили ранения, передает издание Express.

По информации газеты Parisien, за помощью к медикам обратилось около 30 человек, получивших ранения или находящихся в состоянии шока.

Взрыв раздался около 17.30 местного времени в тот момент, когда должны были поджечь чучело, сделанное из соломы и дерева.

Согласно информации издания, причиной взрыва был не теракт, а несчастный случай. На месте инцидента работают полиция и спасатели.

#BREAKING: At least 20 wounded after a huge explosion at #Villepinte's carnival, France. pic.twitter.com/8856Uu2C6J