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В субботу, на карнавале в северном пригороде Парижа, в городе Вильпент прогремел взрыв.

По предварительной версии, причиной взрыва не был теракт. Взрыв прогремел во время карнавального шествия в момент, когда была подожжена сделанная из фанеры фигура сказочного персонажа. Как сообщили пожарные, организаторы использовали бензин и произошло воспламенение его паров внутри фигуры, что и привело к взрыву.

Как передает портал francetvinfo, общее число раненых составляет 19 человек, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии.

На место происшествия прибыли медики и спасатели. Нескольким десяткам человек помощь оказали на месте. Среди пострадавших мэр Вильпента - разлетевшимися щепками от фанеры ей поранило ноги.

Момент взрыва на карнавале также попал на видео. Ролик выложил на YouTube пользователь E.G 93.

На кадрах видно, как человек с факелом в руке поджигает сделанное из горючих материалов чучело, затем раздается взрыв, слышны крики паники из собравшейся толпы. "Я решил снять видео в самый подходящий момент", — отметил в комментариях автор видеоролика.

На карнавале, который по традиции проводят в Вильпенте в начале весны, находились около тысячи детей.

Источники: ИТАР-ТАСС, РИА Новости