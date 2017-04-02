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Службы безопасности Великобритании распространили предупреждение, что аэропорты и атомные электростанции (АЭС) страны находятся в ситуации повышенного риска из-за угрозы совершения на их территории терактов. Об этом сообщила газета Sunday Telegraph.

"Британским аэропортам и АЭС предписано повысить уровень защиты от терактов в свете возросшей угрозы электронным системам безопасности", - информирует издание, по данным которого, это предупреждение было распространено в течение последних суток.

"Разведывательные агентства полагают, что "Исламское государство" и другие террористические группы разработали способы помещать взрывчатку в ноутбуки и мобильные телефоны таким образом, чтобы они могли преодолевать контроль безопасности в аэропортах", - добавляет издание.

В этой связи оно напоминает о введенном более недели назад запрете для пассажиров, совершающих перелеты из ряда стран Ближнего Востока и Северной Африки в США и Великобританию, провозить в ручной клади электронные устройства размером больше мобильного телефона.

"Существуют также опасения, что компьютерные хакеры пытались обойти меры безопасности на атомных станциях, - продолжает Sunday Telegraph. - Правительственные официальные лица предупредили, что террористы, иностранные шпионы и хакеры-активисты пытаются эксплуатировать уязвимость интернет-защиты ядерной промышленности".

22 марта в центре Лондона 52-летний террорист Халид Масуд на огромной скорости сбил около 50 человек на Вестминстерском мосту. Три человека от полученных травм скончались. После этого он бросил машину и зарезал полицейского, охранявшего здание парламента, прежде чем был ликвидирован.

Полиция не нашла сообщников Масуда, придя к заключению, что он действовал в одиночку. Уровень террористической угрозы в Великобритании в свете этого громкого преступления не был повышен. Он остается на четвертом, предпоследним уровне по пятибалльной шкале, который характеризуется как "существенный". Выше только критический уровень угрозы терактов.