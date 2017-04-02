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В штате Вирджиния во время концерта в мотопарке неизвестный устроил стрельбу, пострадали три человека. Об этом сообщает телеканал CBS 6.

Сообщается, что концерт проходил в рамках фестиваля, который посетили около 10–12 тыс. человек. По данным телеканала, вначале выстрел раздался возле сцены, а после этого несколько выстрелов произошло в разных местах парка.

В управлении местного шерифа сообщили, что два человека получили неопасные для жизни травмы и были госпитализированы. По словам источников, третий пострадавший получил ранение от осколков стекла, разбившегося в ходе стрельбы.

Также в полиции заявили, что пули попали в несколько автомобилей.

Сообщается, что в настоящее время обстановка в парке не представляет угрозы.

25 марта сообщалось, что в штате Миссури в результате стрельбы шесть человек получили ранения, еще один человек погиб.