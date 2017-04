В мире |

Американский президент Дональд Трамп не давал указаний постоянному представителю США при ООН Никки Хейли избегать критики в отношении России. Об этом Хейли заявила в интервью телекомпании ABC.

"Ни разу президент не звонил мне, чтобы указать, что надо говорить, он ни разу не заявлял: "Не нападай на Россию", - сказала дипломат.

На вопрос о том, следует ли, по ее мнению, Трампу и самому выступать с критикой в отношении Москвы, Хейли ответила: "Это делаю я". В связи с этим она напомнила, что у американского лидера "много дел".

Ambassador @nikkihaley tells @MarthaRaddatz that Pres. Trump "is not stopping me from beating up on Russia." More tomorrow on @ThisWeekABC. pic.twitter.com/ghH8UGccGw