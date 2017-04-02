Постпред США при ООН: Трамп не запрещал мне "нападать" на РФ (2)

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В мире | 2 апреля 2017 года, 13:04

Американский президент Дональд Трамп не давал указаний постоянному представителю США при ООН Никки Хейли избегать критики в отношении России. Об этом Хейли заявила в интервью телекомпании ABC.

"Ни разу президент не звонил мне, чтобы указать, что надо говорить, он ни разу не заявлял: "Не нападай на Россию", - сказала дипломат.

На вопрос о том, следует ли, по ее мнению, Трампу и самому выступать с критикой в отношении Москвы, Хейли ответила: "Это делаю я". В связи с этим она напомнила, что у американского лидера "много дел".

Как уже сообщалось, в марте, в эфире телеканала NBC Хейли также заявила: "Воспринимайте это серьезно. Мы не можем доверять России. Нам не следует никогда доверять России".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эти высказывания, назвала недоверие комплексом, который преодолевается диалогом и проведением проверок. Она высказалась за взаимодействие между США и РФ.

Источник: ТАСС
Комментарии 2
Патриот 2 часа назад
А ты дура рискни, напади!!! Не вам сцулявым американцам на Россию дергаться!
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BUSH14 минуты назад
Шафки тоже лаят.печально что амеры.опустились до уровня шафки.
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