На Манежной площади в Москве начались первые задержания (2)
На Манежной площади в Москве полицейские задержали двух человек, передает РИА Новости.
По словам корреспондента, один из задержанных оказался школьником. Он показывал содержимое сумки полицейским и было видно, что это учебники восьмого класса.
По периметру Манежной площади выставлено ограждение, а территорию площади патрулируют несколько нарядов полиции и сотрудников Росгвардии.
Ранее СК России по Москве возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 212 УК России (призыв к массовым беспорядкам) по факту появления в соцсетях призывов к участию в несанкционированных митингах 2 апреля в Москве и регионах.
Также, как уже сообщалось, 26 марта в Москве и других городах России состоялись несогласованные митинги против коррупции. По последним данным, были задержаны более 1 тыс. человек, включая оппозиционера Алексея Навального.
По словам президента России Владимира Путина, митинги использовались в начале так называемой "арабской весны" и "евромайдана" на Украине, что привело к кровопролитию. Также он отметил, что митинги являются инструментом, который используют в политических целях.
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Вот ещё один дерьмодемон, о кот. теперь узнает мир..
В России задержан активист и оппозиционер Марк Гальперин, сообщила правозащитница Алла Фролова в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
По данным Фроловой, при задержании Гальперину сказали, что с ним будет проведена профилактическая беседа, однако позже сообщили, что ему "вменяют нарушение правил проведения митинга 26 числа" и "будут оформлять арестную статью".
31 марта в комментарии изданию "ГОРДОН" Гальперин назвал российского президента Владимира Путина "международным преступником" и пообещал "посадить его в тюрьму".
http://gordonua.com/news/worldnews/v-rossii-soobshchili-o-zaderzhanii-oppozicionera-galperina-181252.html
Сколько же фикалоидов-борцунов развелось и, что характерно, все они одной масти!
Правда теперь всё гораздо проще, их больше не завозят, они и в России теперь не плохо размножаются, многие из них уже достаточно долго поют, занимаются народом в статусе "общественного деятеля", а есть те, которым неслыханно повезло - они сидят как на Газе, так и на Нефти, состоянре у многих миллиардное и убрать теперь их нужны сталлные яйца.