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На Манежной площади в Москве полицейские задержали двух человек, передает РИА Новости.

По словам корреспондента, один из задержанных оказался школьником. Он показывал содержимое сумки полицейским и было видно, что это учебники восьмого класса.

По периметру Манежной площади выставлено ограждение, а территорию площади патрулируют несколько нарядов полиции и сотрудников Росгвардии.

Ранее СК России по Москве возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 212 УК России (призыв к массовым беспорядкам) по факту появления в соцсетях призывов к участию в несанкционированных митингах 2 апреля в Москве и регионах.

Также, как уже сообщалось, 26 марта в Москве и других городах России состоялись несогласованные митинги против коррупции. По последним данным, были задержаны более 1 тыс. человек, включая оппозиционера Алексея Навального.

По словам президента России Владимира Путина, митинги использовались в начале так называемой "арабской весны" и "евромайдана" на Украине, что привело к кровопролитию. Также он отметил, что митинги являются инструментом, который используют в политических целях.