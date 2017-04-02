В Москве на акции протеста задержаны более 30 человек (8)

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В мире | 2 апреля 2017 года, 15:16

Правоохранительные органы задержали более 30 участников "прогулки оппозиции" - несанкционированной акции в районе Триумфальной площади в центре Москвы, передает корреспондент ТАСС.

Сотрудники полиции в настоящий момент освободили проход по Тверской улице и покидают место проведения акции. Из числа участников акции большая часть была задержана, еще часть покинула место ее проведения. Участники акции не выкрикивали лозунгов, лишь у одного из них был транспарант, но он был задержан еще до того, как успел его развернуть. Большинство задержанных участников акции не оказывали сопротивления.

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Ранее источник в правоохранительных сообщил ТАСС, что есть информация о семи задержанных у Манежной площади.

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Источник: ТАСС
Комментарии 8
eiroskeptiki.lv1 час назад
И опять ключевое слово "несанкционированной" /прогулки/. Вообще я заметила, чем больше Россия укрепляется, тем больше эти "патриоты" колобродят. Когда рубль падал, их все устраивало. Пока не начали реально сажать губернаторов, их и коррупция тоже не слишком волновала. Как только Путин начал скупать золото и укреплять рубль, как только реальные негодяи попали под следствие, у либералов весенний гон начался!
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кот1 час назад
Придурошные маргиналы-аппозиция имени Ходарковского.Как же им хочется хоть как то заявить о себе любимых и рубануть денежку от Госдепортамента США.
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Alex1 час назад
ТоварищС Вилюмс - Ваш выход !В Москве опять "беспредел" ,нужна очередная порция "возмущения" !
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