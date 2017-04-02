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Правоохранительные органы задержали более 30 участников "прогулки оппозиции" - несанкционированной акции в районе Триумфальной площади в центре Москвы, передает корреспондент ТАСС.

Сотрудники полиции в настоящий момент освободили проход по Тверской улице и покидают место проведения акции. Из числа участников акции большая часть была задержана, еще часть покинула место ее проведения. Участники акции не выкрикивали лозунгов, лишь у одного из них был транспарант, но он был задержан еще до того, как успел его развернуть. Большинство задержанных участников акции не оказывали сопротивления.

Ранее источник в правоохранительных сообщил ТАСС, что есть информация о семи задержанных у Манежной площади.