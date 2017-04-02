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Психически нездоровый смотритель храма в пакистанской провинции Пенджаб убил 20 прихожан и ранил еще трех человек, сообщает местное издание Dawn со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в ночь на пятницу, в городе Саргодха. Как рассказали выжившие, смотритель мавзолея-храма Али Ахмеда Гуджара, житель Лахора Абдул Вахид по телефону пригласил более 20 человек в храм и принимал их по очереди в одной из комнат. Смотритель угощал посетителей едой с неустановленным наркотическим веществом, после этого раздевал их и избивал палкой, а также наносил удары кинжалом.

Как сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на местные власти, Вахид подчеркивал, что производит духовное очищение своих последователей через побои.

О произошедшем стало известно благодаря трем женщинам, которым удалось бежать. Полиция задержала Вахида и еще двоих человек, возможно, его сообщников. В храме нашли тела 20 человек.

Как сообщил агентству "Франс Пресс" представитель регионального отделения полиции Зулфигар Хамид, 50-летний Абдул Вахид признался, что он убил людей, потому что боялся, что они пришли убить его.

Мотив преступления официально не установлен, однако по данным полиции, подозреваемый, который оказался сотрудником избиркома Пакистана, мог быть психически неуравновешенным. Преступление также может быть связано с борьбой за руководство в храме.

Кроме того, по данным некоторых пакистанских СМИ, это не первое проявление агрессии к прихожанам с стороны смотрителя Абдула Вахида, однако первое, закончившееся их смертью. По словам местных жителей, он посещал храм два раза в месяц и "пытал" людей огнем, говоря, что эта оздоровительная процедура.