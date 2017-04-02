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За нарушения общественного порядка полицейские в районе Триумфальной площади 29 человек, сообщается на сайте ведомства.

"В настоящее время они доставляются в территориальные подразделения полиции для составления протоколов об административных правонарушениях", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали более 30 участников "прогулки оппозиции" — несанкционированной акции в районе Триумфальной площади.

31 марта полиция предупредила граждан об участии в несанкционированной акции в центре Москвы 2 апреля. По их словам, в случае участия будут приняты "все необходимые меры для обеспечения безопасности".