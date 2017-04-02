МВД РФ: в центре Москвы были задержаны 29 человек (2)
В мире | 2 апреля 2017 года, 18:08
За нарушения общественного порядка полицейские в районе Триумфальной площади 29 человек, сообщается на сайте ведомства.
"В настоящее время они доставляются в территориальные подразделения полиции для составления протоколов об административных правонарушениях", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что полицейские задержали более 30 участников "прогулки оппозиции" — несанкционированной акции в районе Триумфальной площади.
31 марта полиция предупредила граждан об участии в несанкционированной акции в центре Москвы 2 апреля. По их словам, в случае участия будут приняты "все необходимые меры для обеспечения безопасности".
Источник: Газета.ru
"Несанкционники" прямая угроза безопасности и жизни горожан.Санкционированные митинги.к примеру 2 апреля в Новосибирске.обеспечиваются всеми службами безопасности.городскими службами.спецслужбами.медпомощью и расстановкой сил и средств противодействия террору и правокациям.изменением движения транспорта и т.д.Это государство-а не Гуляй Поле.Как правило они жестко присекаются.что в США.Франции.Латвии.что в России.Белоруссии.Литве.Нигерии.
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И хорошо.что жители России массового отказались нарушать закон и порядок РФ.Это говорит о цивилизованности жителей России.
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