В мире |

Участие в согласованных публичных мероприятиях в регионах России в воскресенье приняли 1375 человек. Акции прошли в Рязани, Новосибирске, Астрахани и других городах, сообщило Министерство внутренних дел РФ.

"Сегодня в ряде городов Российской Федерации по инициативе различных общественных объединений состоялись в большинстве своем немногочисленные согласованные публичные мероприятия. К примеру, в Рязани и Иваново в них участвовало по 20 человек, в Якутске – 13 и в Барнауле 40 человек", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, среди наиболее многочисленных — мероприятия в Новосибирске, в которых участвовали 400 человек, Самаре с участием 650 человек и Астрахани с численностью 250 человек.

"Сотрудники органов внутренних дел совместно с военнослужащими Росгвардии обеспечили общественную безопасность в полном объеме", — подчеркивается в сообщении МВД.

Ранее в соцсетях распространялись призывы к участию в несанкционированных митингах 2 апреля в Москве и регионах. Следствие уже устанавливает лиц, разместивших в интернете призывы к массовым беспорядкам, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 212 УК РФ (призыв к массовым беспорядкам).

Прокуратура Москвы предупреждала о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях 2 апреля, так как уведомления о проведении этих акций в органы исполнительной власти Москвы не подавались. Некоторым распространявшим призывы лицам было вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона.

Генпрокуратура РФ ранее потребовала ограничить доступ к ряду страниц в социальных сетях, где пользователей призывают участвовать в несанкционированных митингах 2 апреля в Москве и регионах.