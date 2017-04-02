После отказа обслужить россиянок испанскому ресторану хотят объявить бойкот (3)

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В мире | 2 апреля 2017 года, 20:16

Достойным ответом на отказ одного из мадридских ресторанов принять русскоязычных девушек станет бойкот всей сети заведений. Такое мнение на своей странице в социальной сети Twitter высказал российский сенатор Алексей Пушков.

"Отказ обслуживать русских в ресторане Sagardi в Мадриде отдает расизмом. Достойным ответом стал бы бойкот всех ресторанов Grupo Sagardi", — написал Пушков.

Напомним, как уже пиcал Mixnews, мадридский ресторан Sagardi оказался в центре скандала после того, как его менеджер заявил организаторам большой вечеринки русскоязычных девушек, что "люди русского происхождения не приветствуются".

В результате организаторы написали заявление в полицию, владелец группы баскских ресторанов извинился, но вечеринку провели в другом месте. О скандале на странице "Доброе утро, Мадрид!" сообщила организатор вечеринки, на которую были приглашены русскоязычные девушки, живущие в Мадриде, а также их мужья и друзья.

Источник: РИА Новости
Комментарии 3
леший32 минуты назад
"Гудбай Америка ----О-о---где Я не буду никода!!!"====растование с Западом считаю лучше под музыку "марш Славянки"
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девушка и её мужья с друзьями))35 минут назад
Ну и кто там в европах и америках ползает по ресторанам, кого так обидели? Просто это детки росэлиты, поэтому такой ажиотаж приобрела эта новость из мордокниги. Даже сам господин Пушков озаботился достойным ответом.. А достойным ответом было бы перевести деньги этой элите обратно туда откуда они их выкачали - в Россию.
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каджич23 минуты назад
Да перестаньте.там в Испании .каких только "элит" нет и англики.и боши.и янки.и прочие.Вы предлагаете им всем "выкаченные" деньги вернуть .хм.взад))Батенька.Вы в капитализме)) и как водится деньги на груше не ростут.в рот не падают.а личное изьятие из общего оборота имеет массу способов.причем неуголовного характера.Потом Испания не та страна.где хорошо.лучше в Англии.там и примут и обогреют.были бы деньги.
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