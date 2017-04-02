После отказа обслужить россиянок испанскому ресторану хотят объявить бойкот (3)
Достойным ответом на отказ одного из мадридских ресторанов принять русскоязычных девушек станет бойкот всей сети заведений. Такое мнение на своей странице в социальной сети Twitter высказал российский сенатор Алексей Пушков.
"Отказ обслуживать русских в ресторане Sagardi в Мадриде отдает расизмом. Достойным ответом стал бы бойкот всех ресторанов Grupo Sagardi", — написал Пушков.
Отказ обслуживать русских в ресторане Sagardi в Мадриде отдает расизмом. Достойным ответом стал бы бойкот всех ресторанов Grupo Sagardi.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) April 2, 2017
Напомним, как уже пиcал Mixnews, мадридский ресторан Sagardi оказался в центре скандала после того, как его менеджер заявил организаторам большой вечеринки русскоязычных девушек, что "люди русского происхождения не приветствуются".
В результате организаторы написали заявление в полицию, владелец группы баскских ресторанов извинился, но вечеринку провели в другом месте. О скандале на странице "Доброе утро, Мадрид!" сообщила организатор вечеринки, на которую были приглашены русскоязычные девушки, живущие в Мадриде, а также их мужья и друзья.