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Достойным ответом на отказ одного из мадридских ресторанов принять русскоязычных девушек станет бойкот всей сети заведений. Такое мнение на своей странице в социальной сети Twitter высказал российский сенатор Алексей Пушков.

"Отказ обслуживать русских в ресторане Sagardi в Мадриде отдает расизмом. Достойным ответом стал бы бойкот всех ресторанов Grupo Sagardi", — написал Пушков.

Отказ обслуживать русских в ресторане Sagardi в Мадриде отдает расизмом. Достойным ответом стал бы бойкот всех ресторанов Grupo Sagardi. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) April 2, 2017

Напомним, как уже пиcал Mixnews, мадридский ресторан Sagardi оказался в центре скандала после того, как его менеджер заявил организаторам большой вечеринки русскоязычных девушек, что "люди русского происхождения не приветствуются".

В результате организаторы написали заявление в полицию, владелец группы баскских ресторанов извинился, но вечеринку провели в другом месте. О скандале на странице "Доброе утро, Мадрид!" сообщила организатор вечеринки, на которую были приглашены русскоязычные девушки, живущие в Мадриде, а также их мужья и друзья.