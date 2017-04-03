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Польша готова подписать контракт с США на поставку восьми зенитных ракетных комплексов Patriot. Готовящаяся оборонная сделка — одна из самых значительных в новейшей истории страны. Об этом пишет портал RT.

По информации Министерства национальной обороны Польши, на покупку американских ЗРК будет потрачено 30 млрд злотых. В пересчёте на американскую валюту покупка обойдётся в 9 млрд. Для польской экономики с внешним долгом в 354 млрд долларов это феноменальная сумма.9 млрд долларов — это годовой военный бюджет Польши, если верить официальной статистике.

"Мы рассчитываем, что первый комплекс прибудет в Польшу через два года после подписания соглашения", — заявил глава военного ведомства Антоний Мацеревич, отметив, что Варшава готова поставить подпись под контрактом на приобретение восьми комплексов Patriot.

Принципиальное решение о приобретении американских зенитных ракетных комплексов Варшава приняла два года назад. В апреле 2015 года Бронислав Коморовский, который на тот момент занимал пост президента Польши, объявил о скором старте переговоров с США о поставке систем ПВО. Правда, уточнялось, что Варшава готова потратить на сделку около 5 млрд евро.

Ранее Польша объявила тендер на покупку систем ПВО, но с одним важным условием: ЗРК должны эффективно противостоять российскому оперативно-тактическому комплексу "Искандер", который после обострения отношений с НАТО несёт постоянное боевое дежурство на западных рубежах России.

В конкурсе помимо американской корпорации Raytheon, производителя Patriot, участвовали французская Thales и европейский консорциум Matra BAE Dynamics Alenia.

Выбор в пользу США был, наверное, неслучайным. Во-первых, по информации зарубежных СМИ, Варшава хочет получить новейшую версию Patriot — MIM-104, которая по праву считается одной из лучших в мире.

Во-вторых, Польша наряду со странами Прибалтики является рьяным союзником Соединённых Штатов. Согласие на покупку столь дорогостоящей техники — это явный политический реверанс Вашингтону, который не первый год требует от европейцев увеличить расходы на оборону, пишет портал.

Поведение Варшавы, скорее всего, придётся по душе и Дональду Трампу. Новый хозяин Белого дома проводит более жёсткий курс по отношению к союзникам. Вашингтон не намерен за свой счёт обеспечивать безопасность европейцев и намекнул, что рассчитывает на контракты для американских оружейных корпораций.

В ближайшие два-три года Польша станет 11-м государством, которое приобрело MIM-104. В настоящее время комплексы стоят на вооружении Тайваня, ФРГ, Греции, Израиля, Японии, Кувейта, Нидерландов, Саудовской Аравии, ОАЭ и Испании.

Покупка комплексов Patriot — это символичная точка невозврата в оборонной политике Польши. ЗРК является, пожалуй, сложнейшим в техническом отношении оружием. Системы ПВО требуют значительных расходов на подготовку персонала и эксплуатацию. Например, средняя стоимость ракеты для комплекса составляет 3 млн долларов. Однако в Варшаве, вероятно, приняли решение осознанно. Ещё 2015 году Бронислав Коморовский анонсировал рассчитанную на десять лет программу перевооружения. На модернизацию армии Польша потратит 35 млрд евро. Деньги пойдут в первую очередь на укрепление противовоздушной обороны: закупку ЗРК, вертолётов и беспилотников.

Цель Минобороны страны заключается в создании эшелонированной системы ПВО/ПРО "Щит Польши" (иногда встречается название "Висла"). Военное ведомство планирует, что две батареи Patriot войдут в её состав в 2019 году, а следующие шесть — в 2020 году.

Польша в отличие от множества стран — членов НАТО не превратилась в откровенного нахлебника, благополучно живущего под американским зонтиком безопасности, считает портал RT. Перед вступлением в НАТО в 1999 году Польша в два-три раза сократила вооружённые силы, но не стала сильно урезать их финансирование.

По оценке замдиректора Института политического и военного анализа Александра Храмчихина, к концу 1980-х годов на вооружении Войска Польского числились 2850 танков, 2377 единиц бронетехники, 2300 артиллерийских систем, 551 боевой самолёт.

По данным портала Global Firepower, сейчас на балансе польских войск находятся 1008 танков, 2608 единиц колёсной бронетехники, 683 артиллерийские системы, 198 боевых самолётов. В 2017 году доля расходов на оборону должна составить не менее 2% ВВП страны.

Аналитики поместили Польшу на 18-е место в глобальном рейтинге военной мощи. Таким образом, 120-тысячное Войско Польское является ведущей военной силой в Восточной Европе. А в целом в Европе Польшу по военной мощи опережают только пять стран НАТО: Великобритания, Франция, Германия, Турция, Италия.