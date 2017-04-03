YouTube: в США 5-метровая волна выбросила на пирс яхту с людьми (1)
В Калифорнии огромная волна выбросила на пирс яхту, в которой находились четыре человека.
В Калифорнии пятиметровая океанская волна выбросила на пирс яхту, в которой находились четыре человека, сообщает газета The Daily Mirror.
Инцидент произошло в городке Редондо-Бич. Очевидцы произошедшего засняли на видео, как небольшое судно накрывает 15-футовая волна (примерно 4,5 метра).
Экипаж парусника пытались удержать судно на плаву, однако оно опрокинулось и его понесло к пирсу, при этом сила стихия была столь сильна, что людей подбросило в воздух.
Лишь по счастливой случайности находившиеся на яхте люди остались живы и отделались незначительными травмами, сообщает издание. По словам местного начальник отделения пожарной охраны, спасенные находятся в состоянии шока.