Украина запретила въезд в страну актрисе Елене Воробей (2)
Российской актрисе юмористического жанра Елене Воробей отказали во въезде на Украину, сообщает портал gazeta.ru.
"В киев не выпустили! Спектакль сорван! Что вы творите? Держали без воды 4 часа", — написала Воробей в своем Instagram.
Также артистка добавила: "Очень жаль киевлян, зрителей, которые купили билеты и собирались сегодня посмотреть классную комедию, премьеру". Она принесла извинения зрителям, купившим билет, но не сумевшим посмотреть спектакль с ее участием.
Кроме того, Воробей сравнила украинский закон о запрете въезда в страну с "позорной Берлинской стеной и палестино-израильскими отношениями".
В свою очередь украинские власти объяснили запрет на въезд актрисе, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".
"Госпогранслужба Украины приняла решение запретить ей и еще одному члену творческой группы въезд на территорию Украины на три года", - сообщил представитель погранслужбы Олег Слободян.
По его словам, решение связано с тем, что Елена Воробей в нарушение украинского законодательства посещала Крым.
Это из разряда, Литва запретит мне въезд в Литву, так как я как гражданин Латвии посетил Даугавпилс. Вам не кажется это диким маразмом????