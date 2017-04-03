Украина запретила въезд в страну актрисе Елене Воробей (2)

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В мире | 3 апреля 2017 года, 11:11

Российской актрисе юмористического жанра Елене Воробей отказали во въезде на Украину, сообщает портал gazeta.ru.

"В киев не выпустили! Спектакль сорван! Что вы творите? Держали без воды 4 часа", — написала Воробей в своем Instagram.

Также артистка добавила: "Очень жаль киевлян, зрителей, которые купили билеты и собирались сегодня посмотреть классную комедию, премьеру". Она принесла извинения зрителям, купившим билет, но не сумевшим посмотреть спектакль с ее участием.

Кроме того, Воробей сравнила украинский закон о запрете въезда в страну с "позорной Берлинской стеной и палестино-израильскими отношениями".

В свою очередь украинские власти объяснили запрет на въезд актрисе, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

"Госпогранслужба Украины приняла решение запретить ей и еще одному члену творческой группы въезд на территорию Украины на три года", - сообщил представитель погранслужбы Олег Слободян.

По его словам, решение связано с тем, что Елена Воробей в нарушение украинского законодательства посещала Крым.

Комментарии 2
Наив8 минут назад
И за каким фигом, Ленуся, ты попёрлась в Украину? Порядочным людям тем делать нечего. Взяла и обмаралась.
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Artur Tores11 минут назад
Шибанулись конкретно! Почему гражданин России не может посетить территорию Российской Федерации?
Это из разряда, Литва запретит мне въезд в Литву, так как я как гражданин Латвии посетил Даугавпилс. Вам не кажется это диким маразмом????
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